$!Invitan a conocer a los capibaras y pingüinos de Humboldt en el Gran Acuario Mazatlán

MAZATLÁN._ Para disfrutar en familia durante estas vacaciones, el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés invitó a las familias a disfrutar de su amplia variedad de especies y experiencias educativas. El recinto señaló que dos de sus habitantes se han convertido en los consentidos de miles de visitantes: los capibaras y los pingüinos de Humboldt.

La experiencia en Casa Capibara permite conocer de cerca al roedor más grande del mundo, descubrir sus hábitos y aprender sobre la importancia de su conservación. Su comportamiento tranquilo y sociable ha conquistado a niños y adultos, convirtiéndolos en una de las principales atracciones del recinto.