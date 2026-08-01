$!Invitan a conocer a los capibaras y pingüinos de Humboldt en el Gran Acuario Mazatlán

MAZATLÁN._ Para disfrutar en familia durante estas vacaciones, el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés invitó a las familias a disfrutar de su amplia variedad de especies y experiencias educativas.
El recinto señaló que dos de sus habitantes se han convertido en los consentidos de miles de visitantes: los capibaras y los pingüinos de Humboldt.
La experiencia en Casa Capibara permite conocer de cerca al roedor más grande del mundo, descubrir sus hábitos y aprender sobre la importancia de su conservación.
Su comportamiento tranquilo y sociable ha conquistado a niños y adultos, convirtiéndolos en una de las principales atracciones del recinto.
Por su parte, los pingüinos de Humboldt cautivan a cada visitante con su personalidad y energía.
Además de observarlos en un hábitat especialmente diseñado para su bienestar, los visitantes pueden vivir una experiencia única al participar en una interacción educativa que incluye conocer más sobre sus cuidados, y el trabajo que realiza el equipo de especialistas para proteger esta emblemática especie.
Gran Acuario Mazatlán ofrece un recorrido por más de 30 hábitats, exhibiciones inmersivas y actividades que acercan a los visitantes a la extraordinaria biodiversidad del Mar de Cortés.