$!Invitan a conocer el nuevo hábitat de los venaditos cola blanca del Gran Acuario de Mazatlán

Bambina es acompañada, desde hace algunos meses, por Teo, un cervatillo macho de tan solo unos meses, procedente de un decomiso.

“Es darle un segunda oportunidad a ejemplares que pues en vida libre no vivirían, por ejemplo Bambina que tiene problemas genéticos como Labio Leporino, pues ella, en vida libre, ella no sobreviviría, entonces es como una segunda casa, una casa nueva, y tiene todas las comodidades, la atendemos médicamente, nos preocupamos por ella y no solo por ella, sino por todos los ejemplares que están aquí”.

“Teo, él llegó sin ningún problema, el detalle aquí es que estaba solo, entonces pues una cría no puede estar sin su mamá, Teo llegó como de un mes más o menos, 1 mes, 2 meses y Bambina de 2 - 3 meses más o menos, bueno pues ellos crean sus propios vínculos, a pesar de ser una cría Teo es como un poquito más extrovertido porque pues no tiene ningún problema, a diferencia de Bambina que a pesar de sus problemas de ceguera tiene más desarrollado el olfato y el oído pero pues goza de muy buena salud.”, mencionó la veterinaria Cinthya Hernández, responsable del Hospital de la Fauna.