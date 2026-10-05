$!Invitan a decir sí al redondeo y apoyar al Banco de Alimentos de Mazatlán

El Banco de Alimentos Mazatlán invitó a la ciudadanía a sumarse durante los próximos tres meses a sus acciones de recaudación, principalmente a través del programa de redondeo en tiendas OXXO y de la cuarta edición del Torneo con Causa de Pádel y Tenis.

Durante octubre, noviembre y diciembre, el organismo recibirá aportaciones mediante el redondeo que se ofrece a los clientes de OXXO al momento de realizar sus compras.

El llamado es a decir “sí” al redondeo, pues aunque se trata de pequeñas aportaciones individuales, estas se suman a las de otros clientes para fortalecer la labor del Banco de Alimentos Mazatlán y contribuir a que más familias tengan acceso a alimentos.

La campaña busca generar conciencia sobre la importancia de participar en acciones que permitan apoyar a personas que requieren ayuda alimentaria.

“Cada centavo cuenta”, es parte del llamado que realiza el organismo durante este trimestre, al destacar que cada aportación se suma para respaldar su labor.

Como parte de sus actividades de recaudación, el Banco de Alimentos también anunció la cuarta edición del Torneo con Causa de Pádel y Tenis, que se realizará del 5 al 8 de noviembre en el Club Cardones, bajo el lema “Una jugada contra el hambre”.

Las inscripciones tendrán un costo de 500 pesos para tenis y 600 pesos para pádel, con fecha límite el 28 de octubre. El cupo será de ocho parejas por categoría.

En tenis habrá dobles varonil y femenil en categorías D, C y A/B, mientras que en pádel se competirá en cuarta y quinta fuerza, en las ramas femenil y varonil.