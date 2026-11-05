$!Invitan a donar PET, tapitas y cabello en décima edición del Trenzatapatón en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la meta de reunir 500 kilos de PET, 2 mil kilos de tapitas y 150 trenzas, el Trenzatapatón celebrará su décima edición el próximo sábado 21 de noviembre en Mazatlán, para apoyar a niñas y niños con cáncer en Sinaloa y promover el cuidado del medio ambiente. La jornada, organizada por Grupo Compete Mazatlán, se llevará a cabo de las 09:00 a las 17:00 horas en el estacionamiento de Soriana Insurgentes, donde la ciudadanía podrá entregar sus donaciones y participar en esta campaña. Así lo anunció Jorge Sánchez, administrador de Grupo Compete, quien destacó que el evento se sostiene con la colaboración de las empresas que integran la agrupación y la participación de distintos sectores de la comunidad. “El grupo Compete tiene ya 14 años de que se fundó, pero en esta ocasión son 10 años que estamos organizando. Es un movimiento organizado por Compete Mazatlán para ganar sonrisas y esperanzas a niñas y niños con diagnóstico de cáncer”, comentó.

Sánchez explicó que el Trenzatapatón reúne los esfuerzos de sus programas de recolección de PET, tapitas y cabello, mediante los cuales buscan generar apoyos para pacientes infantiles con diagnóstico de cáncer. Asimismo, señaló que la venta de los materiales reciclables permite obtener recursos para apoyar a los menores, por lo que las aportaciones de la ciudadanía también contribuyen al aprovechamiento de los residuos. “El primer programa que tenemos se llama Dona PET y Salva el Planeta, donde el PET que recolectamos lo vendemos y generamos recursos para apoyar a los niños, igual con las tapitas, que se llama Dona Tapas y Salva Vidas”, declaró. El representante de Compete mencionó que a estas acciones se suma el programa “Trencemos Sonrisas”, mediante el cual se recibe cabello.