Invitan a ejercitarse y sumarse al Segundo Croquetón 2026 en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el objetivo de apoyar a perritos en situación vulnerable, invitan a sumarse este sábado 26 de septiembre a la Master class con causa Segundo Croquetón 2026, en Mazatlán.

En este evento participan el Instituto del Deporte en Mazatlán, el Conalep II y Gimnasios Unidos.

La Master class será a las 17:30 horas en la Velaria de Playa Norte, y participarán más de 15 instructoras en el templete.

El evento es gratuito, solo se pide llevar a donar croquetas y.comida en sobre para perritos y gatitos adultos y cachorros, además de productos de limpieza.

El donativo se irá directamente a los rescatistas Lyz Cárdenas, Antonio Altamirano y Danna Osuna, que siempre han hecho la labor en dar ayudar a lomitos en situación vulnerable.

En la presentación de este evento estuvieron Ezequiel Mora, titular del Imdem; Dora Patricia Lizárraga Martínez, directora de Conalep II; Alfredo Osuna, cordinador Ejecutivo de Conalep II, además de Celina Tirado, instructora de fitness en el puerto y quien siempre apoya diversas causas.