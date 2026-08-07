$!Invitan a elegir una vejez con plenitud y dignidad

La vejez no tiene por qué significar renunciar a las metas, la afectividad, la sexualidad o a disfrutar de la vida, ese fue uno de los principales mensajes que compartió el doctor José de Jesús Valencia Rodríguez durante la presentación de su monólogo “Cómo envejecer en plenitud, sin morir en el intento” y de su libro “Mi vejez, un menú que debo elegir”.
Ante adultos mayores y público en general reunidos en el Salón Arrecife del Hotel Olas Altas Inn, el especialista habló desde su propia experiencia como médico y como adulto mayor, combinando reflexión, humor y anécdotas para abordar los retos que representa llegar a esta etapa de la vida.
El encuentro fue organizado por Cryovida (Banco de Células Madre Humanas), Plenitud con Calidad y Noroeste.
Valencia Rodríguez explicó que su libro reúne 12 factores que, de acuerdo con su experiencia de 48 años atendiendo a personas mayores, deben trabajarse desde edades tempranas para alcanzar una vejez como cada persona la elija.
Entre estos aspectos mencionó la salud preventiva, nutrición, establecimiento de metas, identidad, posesiones materiales, sexualidad, afectividad y espiritualidad, además de otros elementos relacionados con la vida social y emocional.
“Soy partidario de lo preventivo, no de lo curativo”, señaló el doctor, al destacar la importancia de adoptar hábitos y tomar decisiones antes de que aparezcan problemas de salud.
Durante su intervención cuestionó también algunas ideas que suelen asociarse con el envejecimiento y que, dijo, pueden limitar a las personas por el simple hecho de cumplir años.
Consideró que la edad no debe convertirse en una sentencia para abandonar proyectos personales ni en una razón para dejar de disfrutar de la vida.
“La intención verdadera de este libro y de esta charla es, a través de un monólogo, decir qué calidad de vida tengo en este momento de mi vida”, expresó.
El especialista, quien está próximo a cumplir 76 años, compartió que actualmente no toma medicamentos y continúa realizando actividades y persiguiendo metas, con la intención de transmitir que el envejecimiento puede vivirse de manera activa y con autonomía.
También habló de la importancia de cambiar la percepción que se tiene sobre la vejez y de dejar de verla únicamente como una etapa marcada por enfermedades y limitaciones.
Manifestó que hay que cambiar ese chip, al señalar que una persona debe conservar la capacidad de decidir sobre su propia vida y buscar aquello que le produzca satisfacción.
Para Valencia Rodríguez, la salud mental y emocional también debe ocupar un lugar central en la prevención, pues consideró que muchas veces se atienden los síntomas físicos sin prestar suficiente atención a las circunstancias emocionales que pueden estar detrás de algunos padecimientos.
La charla buscó precisamente generar una reflexión entre los asistentes sobre la responsabilidad personal en la construcción de una vejez con calidad y dignidad.
Un espacio para reflexionar
Durante la bienvenida, Elizabeth Peraza Mendoza, directora ejecutiva de Grupo Noroeste, destacó el compromiso del medio no solamente con informar sobre lo que ocurre diariamente, sino también con generar conversaciones que puedan aportar a la sociedad.
“Como medio tenemos el compromiso de generar conversaciones positivas y creemos que a través de este tipo de eventos lo podemos lograr”, expresó.
Peraza Mendoza señaló que los contenidos compartidos durante la jornada podrían ser de utilidad para generar cambios que permitan llegar a esa etapa de la vida en mejores condiciones.
“Esta mañana es de ustedes, disfrútenla, comprométanse con ustedes mismos, llénense de aprendizaje y mente positiva”, manifestó ante los asistentes.
También agradeció al doctor Valencia por compartir sus experiencias y reconoció a Lorena Aguilar, impulsora de Plenitud con Calidad, por mantener la colaboración con Noroeste en actividades encaminadas a brindar herramientas y espacios de reflexión para los adultos mayores.
Aguilar explicó que Plenitud con Calidad nació hace 15 años como un proyecto impulsado por su vocación y cariño hacia las personas mayores y que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como un espacio dedicado a su atención y bienestar.
Antes de la participación del doctor Valencia, Juan Antonio Arrazola, director de Cryovida, ofreció una explicación sobre las células madre y la medicina regenerativa, como parte de la jornada.