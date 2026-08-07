$!Invitan a elegir una vejez con plenitud y dignidad

La vejez no tiene por qué significar renunciar a las metas, la afectividad, la sexualidad o a disfrutar de la vida, ese fue uno de los principales mensajes que compartió el doctor José de Jesús Valencia Rodríguez durante la presentación de su monólogo “Cómo envejecer en plenitud, sin morir en el intento” y de su libro “Mi vejez, un menú que debo elegir”.

Ante adultos mayores y público en general reunidos en el Salón Arrecife del Hotel Olas Altas Inn, el especialista habló desde su propia experiencia como médico y como adulto mayor, combinando reflexión, humor y anécdotas para abordar los retos que representa llegar a esta etapa de la vida.

El encuentro fue organizado por Cryovida (Banco de Células Madre Humanas), Plenitud con Calidad y Noroeste.

Valencia Rodríguez explicó que su libro reúne 12 factores que, de acuerdo con su experiencia de 48 años atendiendo a personas mayores, deben trabajarse desde edades tempranas para alcanzar una vejez como cada persona la elija.

Entre estos aspectos mencionó la salud preventiva, nutrición, establecimiento de metas, identidad, posesiones materiales, sexualidad, afectividad y espiritualidad, además de otros elementos relacionados con la vida social y emocional.

“Soy partidario de lo preventivo, no de lo curativo”, señaló el doctor, al destacar la importancia de adoptar hábitos y tomar decisiones antes de que aparezcan problemas de salud.

Durante su intervención cuestionó también algunas ideas que suelen asociarse con el envejecimiento y que, dijo, pueden limitar a las personas por el simple hecho de cumplir años.

Consideró que la edad no debe convertirse en una sentencia para abandonar proyectos personales ni en una razón para dejar de disfrutar de la vida.

“La intención verdadera de este libro y de esta charla es, a través de un monólogo, decir qué calidad de vida tengo en este momento de mi vida”, expresó.