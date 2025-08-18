$!Invitan a en Mazatlán a aprovechar la campaña ‘Ponte al Corriente’ del Gobierno de Sinaloa

Con el propósito de apoyar a la economía de los ciudadanos sinaloenses, el Gobierno del Estado invitó a los contribuyentes morosos a aprovechar las promociones que ofrece el nuevo programa “Ponte al Corriente”, que consiste en pagar una cuota específica para liquidar todas las deudas vehiculares pendientes.

Dicho programa estará vigente del 18 de agosto al 19 de septiembre, e irá enfocado en vehículos de modelo 2015 y anteriores.

Ahí cualquier deudor con dos calcas en adelante podrá finalizar su cuota con 6 mil pesos; así lo dio a conocer Nayla Velarde, titular de la oficina de Recaudación y Renta del puerto.

”Este programa lleva el nombre de ‘Ponte al Corriente’, que es una invitación y a su vez una oportunidad para que la ciudadanía pueda aprovechar la promoción. ¿En qué consiste? Los vehículos 2015 y anteriores, van a tener un gran descuento; es decir, los vehículos que deben cinco años para abajo, van a quedar saldados con una deuda única de 6 mil pesos”, explicó Velarde Narváez.