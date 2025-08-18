$!Invitan a en Mazatlán a aprovechar la campaña ‘Ponte al Corriente’ del Gobierno de Sinaloa

Con el propósito de apoyar a la economía de los ciudadanos sinaloenses, el Gobierno del Estado invitó a los contribuyentes morosos a aprovechar las promociones que ofrece el nuevo programa “Ponte al Corriente”, que consiste en pagar una cuota específica para liquidar todas las deudas vehiculares pendientes.
Dicho programa estará vigente del 18 de agosto al 19 de septiembre, e irá enfocado en vehículos de modelo 2015 y anteriores.
Ahí cualquier deudor con dos calcas en adelante podrá finalizar su cuota con 6 mil pesos; así lo dio a conocer Nayla Velarde, titular de la oficina de Recaudación y Renta del puerto.
”Este programa lleva el nombre de ‘Ponte al Corriente’, que es una invitación y a su vez una oportunidad para que la ciudadanía pueda aprovechar la promoción. ¿En qué consiste? Los vehículos 2015 y anteriores, van a tener un gran descuento; es decir, los vehículos que deben cinco años para abajo, van a quedar saldados con una deuda única de 6 mil pesos”, explicó Velarde Narváez.
”Realmente es como un borrón y cuenta nueva, como bien lo dice el programa, para que se puedan poner al corriente los vehículos 2015 y anteriores. Además, decir que este programa le conviene a los vehículos que deben dos calcas en adelante, ya que ahí estamos hablando de una deuda de 10 mil pesos aproximadamente”, añadió.
Indicó que está campaña busca ayudar a aquellos contribuyentes con deudas muy grandes; algo muy parecido al programa “Autochatarra” que también ofrece el Gobierno sinaloense, el cual todavía está vigente y sirve para dar baja aquellos carros que ya no se usan en las calles.
”Lo bueno que tiene este programa es que no causa una baja. Es prácticamente un borrón y cuenta nueva; puedes deber arriba de 30 mil hasta 40 mil, pero ya con 6 mil haces tu liquidación y puedes dar baja, puedes dar de alta, puedes hacer un cambio propietario, obvio eso con otro costo”.
”Recuerden que también tenemos hasta el 31 de diciembre el programa coloquialmente conocido como ‘Autochatarra’, específicamente para propietario. Este implica para unidades de cualquier año que ya no las están usando y que se van a dar por chatarra y que traen adeudos muy grandes; se hace esta baja por una cantidad módica de 3 mil 200, 3 mil 100 pesos, si mal no recuerdo”.
Este trámite, catalogado como “Una nueva oportunidad para empezar bien”, se puede hacer directamente en las oficinas ubicadas en la Unidad Administrativa, así como en los módulos de San Joaquín y Gran Plaza; o bien, realizarlos en el portal en línea https://ciudadano.sinaloa.gob.mx/.