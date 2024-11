Invitan a estudiantes de Secundaria a inscribirse para la Beca ‘Rita Cetina’

MAZATLÁN._ Con el objetivo de presentarle a la Alcaldesa Estrella Palacios las novedades de los programas del gobierno federal que actualmente benefician a miles de personas en todo el estado, Ulises Piña, Delegado de Programas del Bienestar en Sinaloa, acudió a una reunión en el Ayuntamiento esta tarde.

“Venimos a saludar con la Presidenta y darle cifras de cuántos beneficiarios tenemos y las actividades que estamos realizando, cómo por ejemplo, la incorporación de pensión Mujeres bienestar. Actualmente a nivel Sinaloa son 21 mil mujeres que se han incorporado a la pensión Mujeres Bienestar, que en esta primera etapa en Sinaloa es 63 y 64 años, y ya para el 2026 se pretende que ya sea universal, es decir, de 60 a 64 años. En Mazatlán son 3 mil 563 mujeres”, expresó Ulises Piña.

“Aquí en Mazatlán son 94 mil 353 beneficiarios que reciben apoyo de parte del gobierno de México que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, y se han dispersado más de 2 mil millones de pesos en el municipio de Mazatlán en los distintos programas”.

Por otro lado, el Delegado en Sinaloa realizó la invitación a los padres de familia y jóvenes de Secundaria a participar en el nuevo programa de apoyo estudiantil que acaba de lanzar el gobierno, el cual lleva por nombre “Rita Cetina’” y entregará mil 900 pesos cada dos meses a los beneficiados, mientras que tendrá un registro directo sin intermediarios.

“Está ahora también la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” para todos los estudiantes de secundaria. Hoy inició el registro, es decir, del 11 de noviembre al 18 de diciembre, los padres de familia realizarán el registro a través de la página, www.becarritacetina.gob.mx, ellos entrarán a esa página, el padre de familia, y si tiene un hijo lo registra, si tiene dos, tiene que hacer un registro por hijo que tenga en secundaria”.

“Entonces, recordemos que si tienen un hijo serán Mil 900 pesos bimestrales que le van a llegar, y si tienen dos, pues es un adicional de 700 pesos por cada niño o joven adicional. Este apoyo inicia ya su entrega de tarjeta en enero-febrero, que será exactamente en el bimestre de enero-febrero del 2025”.

“El registro inicia hoy a través de la página que ya les compartí; es personal el registro, no tienen que acudir a ninguna parte, no tiene ningún costo, ellos lo pueden hacer a través de su celular o de cualquier computadora. Es un proceso, un registro que lo hacen ellos, no necesitan de alguien más, ya que lo que queremos evitar es precisamente esos gestores que dicen, yo te ayudo y págame tanto, ya no, es personal y gratuito”.

VISITAN LAS CALLES PARA PRESENTAR LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO

Ulises Piña también comentó que esta mañana visitaron la colonia Lomas del Ébano para informar a la población sobre los programas que las serán de apoyo en los primeros meses de 2025, contando con visitas regulares a sus domicilios y seguimientos posteriores de enfermeras.

“También estamos con el Censo Salud y Bienestar, que es principalmente para los adultos mayores de 65 años y más y personas con discapacidad. De hecho ahorita estuvimos en la colonia Lomas del Ébano realizando el censo y la gente estuvo con muy buena aceptación al ver el programa que se llama ‘Salud Casa por Casa’”.

“Estuvimos platicando con ellos y yo saben que van a recibir atención personalizada. A partir de febrero del 2025, enfermeras y enfermeros los van a visitar para darle un seguimiento a su salud. Esto tratará de mejorar las condiciones de salud de ellos, de los adultos, de las personas con discapacidad. Se estará llevando un seguimiento por parte de as enfermeras y enfermeros, y dependiendo la salud de cada uno, pues se les va a hacer unas visitas periódicas, ya sea mensual, trimestral o trimestral”.