Invitan a la inauguración del pino navideño en las Letras de Mazatlán

MAZATÁN._ Como parte de las actividades diseñadas para celebrar la temporada decembrina, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez convocó a disfrutar este sábado del encendido del pino navideño instalado en el parador turístico de las Letras de Mazatlán, sobre el malecón.

Según lo señalado por Palacios Domínguez, este encendido simboliza el inicio de una serie de celebraciones que buscan ofrecer espacios de encuentro accesibles, seguros y atractivos par todas las edades, destacando que dicho pino se ha convertido en un nuevo punto de referencia para locales y turistas al integrarse a uno de los escenarios más representativos del puerto.

“Los invitamos a que mañana (sábado) vayan a inaugurar ese pino que va a estar adornando nuestro malecón, donde ya están colocando las luces y ya están terminando de decorarlos, ya está instalada la estructura y ya va a estar listo”, comentó.

Como parte de este atractivo, la Alcaldesa resaltó que toda esa zona del malecón ha sido preparada con iluminación especial y decoración navideña, con el afán de recibir a las familias que podrán disfrutar del entorno, tomarse fotografías y vivir un ambiente festivo enmarcado por el paisaje del mar.

Asimismo, expresó que el encendido del pino se suma como atractivo con la Villa Navideña instalada en el Parque Central, así como la decoración del Centro Histórico, la Plazuela Machado y otros puntos estratégicos del puerto, como parte de un circuito de actividades y atractivos que estarán disponibles para ciudadanos y visitantes.

“Va a estar adornando nuestro malecón, para que quienes nos visitan y nuestra gente bonita aquí de Mazatlán vayan y se tomen la fotografía. Estamos listos y preparados para hacer brillar Mazatlán en estas fechas decembrinas”, declaró.

Finalmente, Palacios Domínguez destacó que a través de este tipo de eventos, el Gobierno municipal refrenda su compromiso por promover tradiciones, generar espacios de convivencia, así como proyectar una imagen positiva de Mazatlán durante una de las épocas más significativas del año.