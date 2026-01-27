$!Invitan a la séptima Feria del Tamal y el Maíz en La Noria este domingo

En busca de honrar las tradiciones de la comunidad, así como promover el turismo cultural y gastronómico de la región, habitantes de La Noria invitan a todos los mazatlecos a asistir a la séptima Feria del Tamal y el Maíz en la Sindicatura, a celebrarse este próximo domingo en su plaza principal. La Feria del Tamal y el Maíz llega en una nueva edición para traer una experiencia culinaria tanto a porteños como turistas, quienes podrán degustar de una gran variedad de tamales dulces o enchilados, producto del esfuerzo de 15 emprendedoras que además buscan incentivar el desarrollo económico del poblado. En rueda de prensa, el Comité de Ciudadanos de La Noria, encabezados por el maestro Luis Carlos Salas Marchen, dio a conocer los detalles de su tradicional evento anual, el cual se realiza en honor al Día de la Candelaria.





Esta festividad estará iniciando a las 10:00 horas y culminará después de las 16:00 horas, contando siempre con música en vivo. “Los invitamos a la séptima Feria del Tamal, un evento que ha perdurado en el pueblo de La Noria, y aquí más que nada es seguir la tradición que salió a partir de un tema prehispánico y católico. La intención es que ustedes vayan a degustar este rico producto mexicano que viene siendo el tamal; ya sean salados, de marlin y también una combinación de diferentes tipos de atole”, explicó Salas Marchen. Añadió que en la feria se podrán encontrar tamales salados de res, cerdo, pollo, camarón, frijoles, además de los clásicos dulces como piña, elote y los colorados. Mientras que también habrá todo tipo de bebidas tradicionales, dulces y algunas sorpresas mediante los restaurantes de la región, los cuales son paradas obligatorias. Sobre la seguridad, mencionó que actualmente las carreteras son muy seguras para viajar tanto en el día como en la noche, pues se han realizado más de 20 eventos en meses anteriores sin ningún incidente.





