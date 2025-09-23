$!Invitan a los festejos por el Día de la Virgen de Nuestra Señora de El Rosario

MAZATLÁN._ Del 26 de septiembre al 5 de octubre se llevarán a cabo las festividades por el Día de la Virgen de Nuestra Señora de El Rosario, una de las fiestas patronales más importantes del noroeste de México.
En rueda de presa celebrada en las instalaciones de Sectur Sinaloa, Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico, en representación de la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, realizó la invitación a esta importante celebración.
“Les compartimos las actividades de estos festejos tan importantes en El Rosario con su Virgen, los invitamos a que asistan, nosotros desde la Secretaría de Turismo apoyamos y nos comprometemos a que el evento sea todo un éxito; por instrucción de nuestra secretaria, Mireya Sosa Osuna, el compromiso es seguir siendo parte, compartir y que se sigan enamorando de Sinaloa, de nuestras fiestas, usos y costumbres y tradiciones”, afirmó, de acuerdo a un comunicado.
Por su parte, Martín Ledesma, presidente del Patronato Profestividad de la Virgen de El Rosario, destacó la importancia de vivir una de las tradiciones que encierra la devoción, un legado religioso y el respeto por conservar una de las festividades que ayudó a este municipio a obtener el nombramiento de Pueblo Mágico.
“Venimos con la noble intención de promocionar el turismo religioso, a partir del 26 de septiembre y hasta el 5 de octubre la festividad de nuestra Virgen de El Rosario, una festividad que este año cumple su 294 aniversario”, apuntó.
Entre las actividades destacan novenarios, peregrinaciones y misas diarias, para culminar con Las Mañanitas el sábado 4 de octubre a las 23:00 horas, la misa de media noche y el domingo 5 de octubre la peregrinación con la Virgen de El Rosario por las principales calles del Pueblo Mágico.
“Por las tardes tendremos las diversas peregrinaciones, que en nuestro municipio tienen la particularidad de que cada uno de los días está acompañado por diferentes sectores de la población, ya que se invita a camioneros, a maestros, deportistas, niños, madres de familia, autoridades, lo que le da un toque especial a cada día”, detalló.
El sábado 27 se llevará a cabo el Encuentro Mariano, a las 08:00 horas, con la participación de Martha Yaneth Ortiz, con el tema “María, madre de la esperanza”, en el Templo Sagrado Corazón de Jesús.
En Las Mañanitas a la Virgen participarán los cantantes María Elena Leal, hija de Lola Beltrán; Jorge Echeagaray y el músico Víctor Manuel Barraza.
El cierre de los festejos será el domingo 5 de octubre, Día de la Virgen de El Rosario, que se celebra el primer domingo de octubre. A las 10:00 horas se llevará a cabo una misa concelebrada por el Obispo Mario Espinosa Contreras; a las 15:00 horas un rezo comunitario del Santo Rosario; a las 16:00 horas la celebración de la Santa Misa en el Santuario y a las 17:00 horas la salida triunfal de la Virgen de El Rosario, para recorrer las calles de la ciudad en sus majestuosas andas adornadas, mientras es venerada y acompañada con el peregrinar de sus asistentes.
Mario Tirado, coordinador de Turismo municipal de El Rosario, resaltó que se espera una asistencia de más de 35 mil personas durante los días que se lleven a cabo los festejos.
“Es una de las fiestas patronales más grandes del noroeste del país, donde la derrama económica nos favorece bastante, los hoteles se llenan y se habilitan escuelas para que la gente se quede ahí a dormir, también en los jardines de la iglesia, esta fiesta es muy satisfactoria para nosotros los rosarenses”, enfatizó.
A la rueda de prensa también asistieron María de la Luz Durán, vicepresidenta del Patronato Profestividad de la Virgen de El Rosario; el Presbítero José Alberto Ortega Navarro; el músico Víctor Manuel Barraza; el cantante Jorge Echeagaray y Jesús Manuel Valenzuela, encargado del Museo de la Virgen de El Rosario.