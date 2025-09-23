Comité de apoyo a víctimas de la explosión de pipa se instalará hasta que empresa repare daños: Brugada

La conformación del Comité de Solidaridad para las víctimas de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, que ha dejado 29 muertos hasta el momento, se realizará hasta que la empresa Silza lleve a cabo la reparación del daño, informó Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Mandataria, la decisión se tomó debido a que hubo “malos entendidos”, luego de que diversos medios de comunicación, sin especificar cuáles, difundieron información que no correspondía con la conformación y el objetivo del comité.

“Pareciera que hay malos entendidos con el comité que anunciamos, porque ahora pareciera que lo que queremos es que se resuelva de manera privada, y no (...) Comenzaron a manejar que lo que queríamos era pedir dinero, que no queríamos resolver”, señaló.

También dijo que tienen los “datos” de los medios de comunicación que difundieron dicha información y que esto no fue lo único, sino que también publicaron que la causa de la volcadura de la pipa habría sido un bache, lo cual fue descartado por Bertha María Alcalde, titular de la Fiscalía capitalina.

Brugada señaló que “hay responsables” por la volcadura y explosión de la pipa y, en ese sentido, indicó que hasta que se garantice la reparación del daño a las víctimas se instalará el Comité de Solidaridad.

“El comité quedará para después de que la empresa cumpla con la garantía de que va a atender, que va a reparar, los daños a las víctimas (...) Lo vamos a dejar hasta después de que se garantice”, insistió.

El pasado 10 de septiembre, una pipa de gas LP volcó y explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejando 29 muertos y 16 personas que permanecen hospitalizadas, de acuerdo con el último corte del gobierno de la CDMX, así como daños en 28 vehículos.