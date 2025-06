Invitan a mujeres a dejar el miedo y pedir ayuda contra el alcoholismo

MAZATLÁN._ En el marco del 90 aniversario de Alcohólicos Anónimos y sus diferentes actividades en Mazatlán, sus miembros buscan dejar un mensaje de apoyo a la gente y uno de ellos es motivar a las mujeres para que puedan atender su alcoholismo, dejando de lado el temor y la vergüenza.

Mary Q., miembro de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana de Servicios Generales, cuenta que son las costumbres y prejuicios del País los que no han dejado a la mujer afrontar esta enfermedad, y eso se nota con el poco porcentaje de afiliadas a AA en esta región, con apenas el 10 por ciento.

“Para la mujer alcohólica la lucha es más difícil porque aún en la sociedad a estas alturas del año 2025, el alcoholismo en la mujer no es tan visto como que el hombre que tiene libertad para beber, pero la mujer no. Son las costumbres de nuestro pueblo, somos un país de los demás menos denominación de miembros”, señaló.

“En Estados Unidos, Canadá y en otros lugares del País, hay el 40 por ciento de la membresía de Alcohólicos Anónimos son mujeres, pero aquí apenas llegamos al 10 por ciento. Por eso mi invitación a esa mujer que esté sufriendo, esa niña que apenas está empezando a beber, que no sufra lo que yo sufrí: ahórrate 15 o 20 años de sufrimiento ven a un grupo y lograrás el objetivo”.

Asimismo, Mary pidió expresar un mensaje para todas esas mujeres que hoy sufren por la bebida y no tienen a nadie a su lado para ayudarlas, ya que mediante su experiencia ha aceptado que el alcoholismo es una enfermedad muy grave de la cual se pudo sobreponer con la ayuda de AA.

“Les diría que no tengan miedo ni vergüenza. El alcoholismo es una enfermedad, no es un vicio ni una costumbre, lo dice así la ciencia médica, es una enfermedad que no se cura, que solo se detiene, por eso hay que aceptarlo”, dijo.

“Hoy yo no bebo, pero es gracias al programa de Alcohólicos Anónimos, donde hace 35 años cuando ya andaba deambulando por las calles, cuando ya andaba pidiendo un trago, había perdido la familia, porque la había abandonado, alguien me acercó a un grupo y desde entonces no he vuelto a beber. Hoy tengo una familia porque la he recuperado”.

Mary espera que su experiencia pueda ayudar a muchas mujeres que asistieron al congreso de Alcohólicos Anónimos en Mazatlán este fin de semana, pues solo un grupo de gente que ha pasado por lo mismo es quien puede ayudarlas a salir de ese pozo.

“Sé que soy una mujer que vale porque he recuperado mis valores, sé que no soy la única como pensaba, que sufría, que la habían maltratado, que la habían dañado. Simple y sencillamente fue mi experiencia y si mi experiencia le sirve a alguien, a ti mujer que me escuchas, a ti que estés sufriendo, a ti que no puedas dejar de beber, acércate a un grupo de alcohólicos anónimos, pide ayuda”.