Invitan a participar en concurso ‘Vístete de un Santo’ en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con una invitación a niños, jóvenes y adultos para conocer y compartir la vida de los santos, la Parroquia Santa María del Mar, ubicada en el Fraccionamiento Playa Sur, realizará el concurso “Vístete de un Santo” este 31 de octubre, a las 17:30 horas.

Juan Enrique Velázquez, integrante del movimiento de Renovación Carismática Católica Mazatlán, informó que las inscripciones continúan abiertas para esta actividad, con la que se busca fomentar la fe y promover la evangelización mediante la participación y la convivencia comunitaria.

“Queremos que los niños se acerquen a Dios, conozcan a la Virgen y se motiven a la evangelización. Esperamos realizar esto cada año y, hasta el momento, hemos tenido una buena respuesta, pero las inscripciones siguen abiertas”, expresó.

El concurso estará dividido en tres categorías: de 5 a 8 años, de 9 a 17 años y de 18 años en adelante. De acuerdo con los organizadores, se espera la participación de 40 personas.

Cada concursante deberá acudir caracterizado del santo de su elección y realizar una breve exposición sobre su vida, las acciones que lo distinguieron y las razones por las que decidió representarlo.

Velazquez explicó que la intención es que la participación vaya más allá de la vestimenta y motive a los asistentes a profundizar en las enseñanzas de los santos, así como a compartir su ejemplo de vida con otras personas.

Para inscribirse, los interesados pueden enviar un mensaje de WhatsApp al número 669 224 8392, con su nombre, edad, parroquia a la que pertenecen y el santo que representarán.

La convocatoria contempla premios para los tres primeros lugares de cada categoría, donde en los grupos de 5 a 8 años y de 9 a 17 años, el primer lugar recibirá una Biblia y una consola PlayStation 5; el segundo, una Biblia y un televisor de 60 pulgadas; y el tercero, una Biblia y un patín eléctrico.

En la categoría de 18 años en adelante, el primer lugar obtendrá una Biblia y una pantalla de 50 pulgadas, el segundo, una Biblia y una tableta; y el tercero, una Biblia y una pantalla de 32 pulgadas.