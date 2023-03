Precisó que el Comité Organizador establecerá contacto con las instituciones de educación superior de la región para compartirles un formulario para el registro y se les invita a estar pendientes de las redes sociales de las instituciones organizadoras en los próximos días para que puedan encontrar mayores detalles.

Por su parte la Diputada local Almendra Negrete agradeció a la Upsin que trabaje esta voluntad de apoyar a las mujeres y la erradicación de la violencia.

“Que nos ayude a acercarnos a las sinaloenses, a las mujeres, Agenda Púrpura 64 es un compendio legislativo que ha nacido precisamente con la voluntad de todos los actores y todos poderes políticos que convergen en el estado de Sinaloa”, añadió Negrete.

“Es de suma importancia que espacios como éste se abran y agradecer también al Alcalde Édgar Augusto (González Zataráin) porque sin él esto no pudiera ser posible, Agenda Púrpura 64 nace de la voz de las colectivas sinaloenses Perlas del Pacífico que han manifestado ellas muchas de las iniciativas que están aquí, Feministas Alteradas, Cemaz, No se metan con nuestras hijas, Las Amapas, todas y cada una de ellas han sido las voces primordiales que han iniciado y que han logrado que nosotros nos pongamos las playeras de la no violencia contra las mujeres”.

Por ello subrayó que es de suma importancia que como parte del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres se haga este tipo de eventos, por lo que es importante la participación del mayor número de chicas sobre todo en Mazatlán que es uno de los municipios que cuenta con una Alerta de Género en el estado.

En tanto que la Diputada local Rita Fierro recalcó que es importante salvaguardar la integridad de mujeres, niñas y adolescentes y el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya le ha puesto empeño a este proyecto que la mayoría de las iniciativas han salido con su venia.

“Aquí por ejemplo el aumento a las penas de abuso sexual, referente al conocimiento expreso, voluntario y genuino y deseado de la relación sexual también es una iniciativa que la generó el Gobierno del Estado, otra con el objeto de conferir a la Secretaría de las Mujeres aquellas atribuciones que se encontraban asignadas al Secretario General de Gobierno relacionado a la trata de personas”, entre otras, añadió la legisladora Rita Castro.

También invitaron a dicho seminario el Coordinador LGBT del Ayuntamiento de Mazatlán y el director del Instituto Municipal de la Juventud, Israel Tavera y Luis Vargas, respectivamente.