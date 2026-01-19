Invitan a personas de la zona urbana y rural de Mazatlán a aprovechar los programas ‘Peso a Peso’ y ‘+ Bienestar’

En busca de recrear lo hecho el año pasado cuando se beneficiaron a casi 2 mil personas en el municipio, la dirección de Bienestar y Desarrollo Social de Mazatlán invita a la población, tanto de la zona urbana como rural, a aprovechar el programa “Peso a Peso del Bienestar”, el cual lanzará su convocatoria el siguiente mes.

Francisco Javier García, titular de Bienestar, señaló que este año se cuenta con un presupuesto de 9 millones de pesos para invertir en esta campañas social, mismas que buscan ayudar a la gente poniendo recursos a partes iguales para la entrega de bienes y materiales que mejoren su calidad de vida.

Mencionó que el año pasado fueron mil 810 las personas que pudieron adquirir electrodomésticos (minisplits, tinacos), materiales de construcción y pintura gracias a la campaña impulsada por el Gobierno de Mazatlán; por tanto, extienden invitación para que más gente pueda aprovechar la campaña.

“Tenemos los mismos 9 millones de pesos. El año pasado empezamos con 8 millones, pero se amplió un millón más. Y ya en este año desde el principio nos dieron los 9 millones, los cuales se van a usar para los mismos 5 rubros; es decir, tema de minisplit, tema de material de construcción, el tema de electrodomésticos, el tema de pintura y el tema de tinacos”, dijo García Ruiz.

“(La convocatoria) Va a empezar a partir de febrero; ahorita ya se están haciendo a partir de hoy todo lo que son los lineamientos del programa, para en cuanto salga pues invitamos a la ciudadanía que haga su trámite. Los requisitos van a ser los mismos, la INE, la CURP, comprobante de domicilio, y se va a hacer un pequeño estudio socioeconómico”.

Tras reiterar el llamado a los habitantes de la zona rural, quienes tuvieron participación el año pasado con 700 beneficiarios, García también los invitó a participar en el programa “+ Bienestar para tu hogar”, donde se dan descuentos del 20 al 50 por ciento en artículos para el hogar, y tiene ya con 500 familias beneficiadas.

“Invitarlos también al programa ‘+ Bienestar’. Un programa que de hecho nos hablaron la semana pasada de aquí de Cofradía y de varias localidades, porque es un programa no se cierra, va a seguir apoyando a la ciudadanía de Mazatlán. Entonces, invitar a la gente de acá de zona rural, y que es un programa muy noble con el cual es un subsidio que va casi desde el 50 por ciento hasta un 20 por ciento en material de construcción, tinacos o minisplit”.

Comentó además que las personas quienes ya fueron beneficiados el año pasado, podrán buscar su registro una vez más en 2026; sin embargo, se tratará de dar preferencia a la gente que aún no han aprovechado estos descuentos.