$!Invitan a sumarse al monitoreo ciudadano de la mariposa monarca en Sinaloa

Especialistas invitan a la población sinaloense a participar en el monitoreo ciudadano de la mariposa monarca en Sinaloa.
El llamado es particularmente a niños, jóvenes, estudiantes, profesores, personal de campo de los tres niveles de gobierno, senderistas, bikers de montaña, a participar en este gran proyecto de ciencia ciudadana, instalar la aplicación en sus teléfonos celulares y formar parte de este esfuerzo sin precedentes en el estudio de este milenario fenómeno natural.
Cada otoño, millones de mariposas monarca viajan desde Canadá y Estados Unidos hacia el sur en México para pasar el invierno.
Las de la costa este migran hasta los santuarios de Michoacán y el Estado de México, siendo uno de los fenómenos naturales más asombrosos y reconocidos de México y el mundo.
Sin embargo, pocas personas saben que las mariposas monarca del oeste norteamericano también migran hacia el sur, a las costas de California, y que incluso pueden viajar a través de Sinaloa y otros estados del noroeste de México hasta los santuarios del centro del País.
De acuerdo con un comunicado, el biólogo Héctor Ávila Villegas, director de Cosmos Semillas Nativas, asociación dedicada a la conservación de los polinizadores en México, ahora, cualquier persona puede contribuir a conocer mejor este fenómeno gracias a una nueva aplicación gratuita para Android y iPhone llamada “Project Monarch” desarrollada por la compañía Cellular Tracking Technologies, el Cape May Science Center y la Xerces Society.
Con ella, se puede detectar la presencia de mariposas monarca que fueron equipadas con un chip que emite una señal y que podrían estar pasando por Sinaloa en estos días.
“Cuatrocientas mariposas monarcas fueron equipadas con un mini radio transmisor que emite una señal vía Bluetooth durante el día. Con la aplicación Project Monarch, las personas pueden detectar esta señal con su celular en un rango de 50 hasta 400 metros, generando un registro en un mapa”, mencionó el especialista.
Ávila Villegas, galardonado en el 2022 como “Defensor de los Polinizadores de México” por la asociación The Pollinator Partnership, comentó que, gracias al uso de esta nueva tecnología por parte de la ciudadanía, ya se han detectado mariposas monarca con transmisores en estados donde no había plena certeza sobre su paso, como Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, y que Sinaloa también podría sumarse a esta lista.
Por su parte, Laura Beatriz Rivera Rodríguez, profesora investigadora y jefa de la carrera de Gestión de Zonas Costeras de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, destacó la importancia de monitorear la biodiversidad en la entidad, ya que permite conocer la presencia de especies o fenómenos naturales relevantes y constituye el primer paso para su gestión y conservación.
Ambos especialistas invitaron a la población sinaloense, particularmente a niños, jóvenes, estudiantes, profesores, personal de campo de los tres niveles de gobierno, senderistas, bikers de montaña, a participar en este gran proyecto de ciencia ciudadana, instalar la aplicación en sus teléfonos celulares y formar parte de este esfuerzo sin precedentes en el estudio de este milenario fenómeno natural.