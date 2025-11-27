$!Invitan a sumarse al monitoreo ciudadano de la mariposa monarca en Sinaloa

Especialistas invitan a la población sinaloense a participar en el monitoreo ciudadano de la mariposa monarca en Sinaloa.

El llamado es particularmente a niños, jóvenes, estudiantes, profesores, personal de campo de los tres niveles de gobierno, senderistas, bikers de montaña, a participar en este gran proyecto de ciencia ciudadana, instalar la aplicación en sus teléfonos celulares y formar parte de este esfuerzo sin precedentes en el estudio de este milenario fenómeno natural.

Cada otoño, millones de mariposas monarca viajan desde Canadá y Estados Unidos hacia el sur en México para pasar el invierno.

Las de la costa este migran hasta los santuarios de Michoacán y el Estado de México, siendo uno de los fenómenos naturales más asombrosos y reconocidos de México y el mundo.

Sin embargo, pocas personas saben que las mariposas monarca del oeste norteamericano también migran hacia el sur, a las costas de California, y que incluso pueden viajar a través de Sinaloa y otros estados del noroeste de México hasta los santuarios del centro del País.