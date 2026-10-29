$!Invitan a ‘tocarse’ a tiempo para prevenir cáncer de mama

¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo sólo para ti?... con esta interrogante, la asociación Retos Mazatlán invita a reflexionar, pero sobre todo invita a “tocarse” para prevenir, y qué mejor que “tocarse a tiempo”. Con la campaña de este año “Tócate a tiempo”, Retos Mazatlán aprovecha el Octubre Rosa, el mes en el que se promueve en todo el mundo la prevención del cáncer de mama, y aunque ellas lo hacen todo el año, en esta época refuerzan.

Cuatro integrantes de la asociación visitaron este jueves Noroeste para ofrecer una charla, dinámicas y convivencia para impulsar la prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Con materiales explicativos y dando testimonio como sobrevivientes de este cáncer, las cuatro orientaron a mujeres trabajadoras de este grupo editorial. Yadira Marcela Miranda Estrada, presidenta de Retos Mazatlán, encabezó la presentación, respaldada por Jacqueline Labrada, Blanca Rincón y Giana Aguilar, quienes compartieron su experiencia y el reto que les significó atravesar esta situación de salud por la que ahora destinan parte de su tiempo a la concientización.

En México, alertaron, el cáncer de mama es el tumor maligno más común en mujeres y la primera causa de muerte por tumores en ellas. Cada año se detectan más de 30 mil casos nuevos en el País. La estadística revela que se registran alrededor de 23 muertes diarias por cáncer de mama, es decir, aproximadamente cada dos horas muere una mexicana por esta causa, según estimaciones del Observatorio del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Pero las promotoras de salud dan una esperanza: “El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo”.

Por ello, recomiendan las tres herramientas para lograr una detección oportuna: La mastografía, la autoexploración y el examen clínico. Precisan que la autoexploración debe realizarse una vez al mes, hasta convertirla en un hábito. La mastografía es un estudio rápido y seguro que puede salvar vidas, pues detecta cambios muy pequeños, ayudando a encontrar el cáncer de mama en etapas tempranas. Es un estudio de imagen que utiliza rayos X de baja dosis para obtener fotografías del interior de las mamas. “Permite detectar cambios muy pequeños en la mama, incluso antes de que se puedan sentir, lo que ayuda a un diagnóstico temprano y a mejores tratamientos”, señala la asociación.