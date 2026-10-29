$!Invitan a ‘tocarse’ a tiempo para prevenir cáncer de mama

¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo sólo para ti?... con esta interrogante, la asociación Retos Mazatlán invita a reflexionar, pero sobre todo invita a “tocarse” para prevenir, y qué mejor que “tocarse a tiempo”.
Con la campaña de este año “Tócate a tiempo”, Retos Mazatlán aprovecha el Octubre Rosa, el mes en el que se promueve en todo el mundo la prevención del cáncer de mama, y aunque ellas lo hacen todo el año, en esta época refuerzan.
Cuatro integrantes de la asociación visitaron este jueves Noroeste para ofrecer una charla, dinámicas y convivencia para impulsar la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.
Con materiales explicativos y dando testimonio como sobrevivientes de este cáncer, las cuatro orientaron a mujeres trabajadoras de este grupo editorial.
Yadira Marcela Miranda Estrada, presidenta de Retos Mazatlán, encabezó la presentación, respaldada por Jacqueline Labrada, Blanca Rincón y Giana Aguilar, quienes compartieron su experiencia y el reto que les significó atravesar esta situación de salud por la que ahora destinan parte de su tiempo a la concientización.
En México, alertaron, el cáncer de mama es el tumor maligno más común en mujeres y la primera causa de muerte por tumores en ellas.
Cada año se detectan más de 30 mil casos nuevos en el País.
La estadística revela que se registran alrededor de 23 muertes diarias por cáncer de mama, es decir, aproximadamente cada dos horas muere una mexicana por esta causa, según estimaciones del Observatorio del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud.
Pero las promotoras de salud dan una esperanza: “El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo”.
Por ello, recomiendan las tres herramientas para lograr una detección oportuna: La mastografía, la autoexploración y el examen clínico.
Precisan que la autoexploración debe realizarse una vez al mes, hasta convertirla en un hábito.
La mastografía es un estudio rápido y seguro que puede salvar vidas, pues detecta cambios muy pequeños, ayudando a encontrar el cáncer de mama en etapas tempranas.
Es un estudio de imagen que utiliza rayos X de baja dosis para obtener fotografías del interior de las mamas.
“Permite detectar cambios muy pequeños en la mama, incluso antes de que se puedan sentir, lo que ayuda a un diagnóstico temprano y a mejores tratamientos”, señala la asociación.
La mastografía se la pueden realizar mujeres de 40 años en adelante, aunque mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama o con otros factores de riesgo pueden necesitarla antes de los 40 años, pero es su médico quien debe indicarle la edad adecuada.
Se recomienda hacerla cada uno o dos años, aún cuando no haya síntomas o signos.
El estudio de imagen o ultrasonido mamario, que se recomienda para las edades de entre 20 y 40 años, especialmente si tienen síntomas o antecedentes familiares, usa ondas de sonido para ver el interior de las mamas y ayuda a detectar cambios o bultos.
Las integrantes de Reto Mazatlán impulsaron a promover y realizarse los exámenes para la detección oportuna, porque es una oportunidad de vida, y destacó que el cáncer de mama no es exclusivo de mujeres, sino que también hombres pueden llegar a padecerlo.
A cuidarse
La asociación Reto Mazatlán, que tiene tres años en el puerto pero que tiene en México 40 años, emite información de prevención:
Recomendaciones
-Aliméntese de manera saludable.
-Realice actividad física.
-No consuma tabaco, ni bebidas alcohólicas.
-Realice autoexploración cada mes.
-Acuda al establecimiento de salud para examen clínico de mamas cada año.
-Consulta para atención médica oportuna por cualquier cambio que observe en las mamas.
-Su mastografía cada año, o si hay algún antecedente de cáncer cada seis meses.
Factores de riesgo
-Primera menstruación antes de los 12 años.
-Menopausia arriba de los 55 años.
-Antecedentes y presencia de quistes o abultamientos en la mama.
-Antecedentes de cáncer de mama en abuela, madre, hermana, tía.
-Mujeres sin hijos o primer hijo arriba de 30 años.
-Sobrepeso y obesidad
-Fumar
-Beber Alcohol