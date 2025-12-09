$!Invitan al primer Tianguis de Artesanías y Comida Típica de El Recodo

MAZATLÁN._ Con el propósito de fortalecer la economía local y promover el talento de sus habitantes, el Gobierno Municipal de Mazatlán, en coordinación con emprendedores y artesanos del poblado de El Recodo, anunció la realización del Primer Tianguis de Artesanías y Comida Típica.

De acuerdo con un comunicado, el evento se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre en el cobertizo del pueblo, donde se congregarán productores gastronómicos y artesanos que ofrecerán una amplia variedad de artículos y platillos tradicionales elaborados en la región.