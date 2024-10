“Invitamos a todas las personas a que nos visiten para activar la economía nuevamente, que vengan a lo que son las zonas rurales. Nosotros dependemos también del turismo, estamos muy afectados, no habíamos podido laborar, estamos incorporándonos poco a poco con la confianza de que todo va a estar bien; está tranquilo el pueblo, no ha pasado nada, aquí con nosotros todo está muy bien”.

“Nosotros somos comerciantes, somos de los puntos de venta que estamos afuera del restaurante, somos artesanos, nuestro producto es hecho a mano, 100% bisutería artesanal, así se llama a la que manejamos. Desgraciadamente, ante lo que está pasando, nuestra situación económica ha cambiado muchísimo, la violencia ha frenado al turismo, ya no nos han visitado”, expresó Gloria Aguirre.

El problema de la falta de turismo y visitantes locales a las sindicatura rurales no sólo ha pegado a la economía de los grandes negocios y restaurantes, sino también a los pequeños comerciantes de bisutería y dulces artesanales; así lo confirma una de las vendedoras en las calles de El Quelite.

LA OLA DE INSEGURIDAD FRAGMENTÓ SUS ESPERANZAS LABORALES

Gloria Aguirre también comentó sobre el momento en que comenzaron a bajar sus ventas ante la falta de visitantes, señalando que muchos comerciantes que se trasladan por carretera decidieron dejar de poner sus puestos, sin embargo, hoy poco a poco comienzan a regresar a colocarse con más frecuencia.

“Inmediatamente cuando empezaron las cosas (inseguridad), inmediatamente se vino abajo completamente todo, se frenó la economía, muchos de nosotros, muchos de nuestros compañeros también en cuestión de lo que es la parte comercial, la parte de afuera del restaurante que se trasladaban por carretera, no pudieron salir por precaución, y en la parte de acá de los que estamos aquí en el pueblo, que nos queda corto y nos ponemos en nuestros puntos de venta, también optamos por unos días por no salir porque no sabíamos qué pasaba”.

“Ya estamos retomando otra vez nuestras actividades y pues los invitamos a que vengan a consumirnos, que vengan a visitar el pueblo de El Quelite; estoy segura que ahora sí se va a activar la economía tanto en la zona turística de Mazatlán como en la parte importante para el turismo, que es la zona rural también”.

Recalcó que sus pérdidas llegaron a ser de hasta 100% por no tener una sola venta, esto debido a que no salían a vender por falta de gente, mientras que a otros se les echaba a perder su producto, lo cual por supuesto era una caída dura en su economía.

“Diría que un 100% total de disminución. Es una venta nula completamente porque no hay a quién venderle, entonces no se ha vendido absolutamente nada. Hay gente que se le echó a perder su producto, hay gente que se acabó sus ahorros y hay que volver a incentivar, hay que volver a crecer”.

“No producíamos absolutamente nada y por lo tanto tampoco podíamos vender, porque hacíamos el producto y no vendíamos. Duramos tres semanas sin trabajar y pues cero ingresos, ya se imaginarán como la estuvieron las cosas”.