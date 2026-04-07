$!Invitan Cruz Roja y Bomberos Mazatlán a su festejo del Día del Niño

El coordinador de Socorros de Cruz Roja, Gabriel Moreno, indicó que el grupo ganador podrá conocer las ambulancias y el hospital, además de participar en divertidas dinámicas y llevarse un reconocimiento como voluntarios honoríficos. Esto con la intención de motivarlos a que ya de grandes, se interesen por formar parte del equipo.

En el caso de Cruz Roja, el concurso consiste en encontrar a la escuela que mejor represente o adapte los esfuerzos de los paramédicos en acción. Para lo cual deberán tomarse una foto y postearla en un comentario de la publicación de la dinámica, en busca de ganarse la mayor cantidad de likes para salir victoriosos.

Con el objetivo de brindar un festejo increíble a pequeños afortunados este Día del Niño, la delegación porteña de Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos Mazatlán se encuentran realizando diferentes dinámicas a través de redes sociales para ofrecer a los ganadores un día especial en el que podrán conocer sobre las acciones que realiza cada corporación.

“Es una actividad muy bonita. En este caso se le está haciendo la invitación a los niños, se está llevando a cabo un concurso entre escuelas, y la escuela ganadora, vamos a traer a los niños aquí a la delegación para que pasen el Día del Niños con nosotros”, dijo Moreno Ramírez.

“Se van a mostrar actividades de socorro, les vamos a mostrar la ambulancia, les vamos a colocar el casco, enseñar qué es lo que hace un paramédico, enseñar técnicas de RCP, así como algunos juegos y actividades que tenemos con las coordinaciones de Juventinos, que ellos nos van a ayudar a tener unas actividades y juegos entretenidos”.

Tras llegar la fecha límite para participar (23 de abril), el grupo escolar ganador será anunciado el sábado 25, dejándoles solos dos días para que se preparen. En tanto, el día 27 de abril se llevará a cabo el festejo del Día del Niño en la delegación mazatleca de Cruz Roja ubicada en la avenida Zaragoza.

Por su parte, Bomberos Mazatlán se encuentra en búsqueda de un niño o niña que demuestre los valores y honor de un “apaga fuegos” siempre. Éstos deberán ir a la publicación del concurso en redes; subir una foto portando la indumentaria de Bomberos y explicar por qué es su sueño convertirse en uno de ellos para obtener así muchos likes

Al igual que la Cruz Roja, el Comandante Saúl Robles, mencionó que el ganador podrá pasar todo el Día del Niño (30 de abril) junto a los Bomberos, realizando diferentes actividades y trabajos que hacen en la corporación. Además que podrá pasear en el camión y recibir un reconocimiento a su esfuerzo.

“Queremos que este año los niños participen en un concurso en donde el ganador, que tenga más likes, va a ser acreedor a un día honorario con nosotros, es decir, un Bombero honorario por un día. Entonces, vamos a ir por él en un camión a su casa, lo van a traer aquí a la estación, lo va a recibir el Comandante, se le va a entregar una camiseta, un reconocimiento y va a desayunar, comer y andar con el Cuerpo de Bomberos todo el día”, explicó Robles Chávez.