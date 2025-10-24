$!Invitan Cruz Roja y Cultura Mazatlán a su concierto benéfico el próximo 29 de noviembre

Como parte de las actividades para seguir sumando fondos en favor de la institución humanitaria, la Delegación de Cruz Roja Mazatlán y el Instituto de Cultura Municipal presentaron su concierto “Melodías que salvan vidas”, el cual tendrá lugar en el Teatro Ángela Peralta el próximo 29 de noviembre. El evento tendrá la participación especial del barítono mazatleco, José Adán Pérez, acompañado por los excelsos pianistas Michiyo Morikawa y José Joel Quin, quienes buscan apoyar a Cruz Roja en una alianza histórica que combina la música con la determinación de apoyar a una buena causa.

En rueda de prensa celebrada este viernes, autoridades de Cruz Roja Mazatlán, encabezadas por María Teresa de Jesús Gallo, presidenta del Consejo Directivo local, y Elizabeth Sánchez, directora administrativa, dieron a conocer los detalles del concierto, el cual espera contar con el apoyo de todos los porteños. Gallo Reynoso destacó la importancia de impulsar las estrategias de recaudación en beneficio de Cruz Roja, una institución que siempre está para ayudar a los ciudadanos, por lo que mediante este tipo de eventos se puede llegar a completar la meta de la colecta anual, que este 2025 fue muy poca en las calles. Por su parte, José Adán Pérez mencionó que la realización de esta alianza fue apoyada por el ex titular de Cultura, Raúl Rico, pero también avalada por el nuevo dirigente Óscar García. Añadió que se busca que el concierto sea una bohemia de emociones donde suene música clásica y hasta regional mexicano.