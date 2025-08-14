$!Invitan en Mazatlán a la Octava Caminata Benéfica por la parálisis cerebral

MAZATLÁN._ Bajo el lema “Caminando con el alma, llegando con el corazón”, en Mazatlán se llevará a cabo la Octava Caminata Benéfica por el Día Internacional de la Parálisis Cerebral.

Fundación Letty Coppel y el Instituto Municipal del Deporte anunciaron la pedestre con causa de 2 y 5 kilómetros, que se celebrará el domingo 5 de octubre, iniciando en el Parque Lineal Kilómetro Cero.

La meta es reducir las desigualdades y promover la participación plena de todos los ciudadanos con alguna discapacidad y niños con cáncer que Fundación Letty Coppel cobija y para lo cual desarrolla este tipo de acciones altruistas.

La presentación de la carrera estuvo a cargo de Brianda Loc Pardo, responsable de Fundación Letty Coppel en Mazatlán.

La pedestre de convivencia realizada por la fundación tendrá como punto de reunión el Parque Lineal Kilómetro Cero, para llevar a cabo las distancias de 2 kilómetros (inclusiva para todos los niños) y 5 kilómetros (abierta a todo el público).

“Reciban un saludo de Fabiola Judith Verde Rosas, que se suma un año más a fundaciones como Letty Coppel, con el objetivo principal de apoyar a través del deporte a los niños con discapacidad, porque para nosotros es súper importante que tomemos al deporte como una herramienta para ayudar”, expresó Jesús Ríos Ortega.