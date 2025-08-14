$!Invitan en Mazatlán a la Octava Caminata Benéfica por la parálisis cerebral

MAZATLÁN._ Bajo el lema “Caminando con el alma, llegando con el corazón”, en Mazatlán se llevará a cabo la Octava Caminata Benéfica por el Día Internacional de la Parálisis Cerebral.
Fundación Letty Coppel y el Instituto Municipal del Deporte anunciaron la pedestre con causa de 2 y 5 kilómetros, que se celebrará el domingo 5 de octubre, iniciando en el Parque Lineal Kilómetro Cero.
La meta es reducir las desigualdades y promover la participación plena de todos los ciudadanos con alguna discapacidad y niños con cáncer que Fundación Letty Coppel cobija y para lo cual desarrolla este tipo de acciones altruistas.
La presentación de la carrera estuvo a cargo de Brianda Loc Pardo, responsable de Fundación Letty Coppel en Mazatlán.
La pedestre de convivencia realizada por la fundación tendrá como punto de reunión el Parque Lineal Kilómetro Cero, para llevar a cabo las distancias de 2 kilómetros (inclusiva para todos los niños) y 5 kilómetros (abierta a todo el público).
“Reciban un saludo de Fabiola Judith Verde Rosas, que se suma un año más a fundaciones como Letty Coppel, con el objetivo principal de apoyar a través del deporte a los niños con discapacidad, porque para nosotros es súper importante que tomemos al deporte como una herramienta para ayudar”, expresó Jesús Ríos Ortega.
Brianda Loc Pardo invitó a los mazatlecos a participar en la tradicional caminata recreativa, donde podrán acudir disfrazados o convertir cada silla de ruedas en una obra de arte, ya que se premiará a los tres disfraces más creativos y las tres decoraciones más sorprendentes.
Las inscripciones tendrán una donación de 350 pesos y se podrán realizar en el Centro de Asistencia Social Fundación Letty Coppel Mazatlán, así como al teléfono 669 983 9551. Los niños con discapacidad, indicaron los organizadores, no pagan el kit, solamente sus familiares participantes.
El kit de corredor incluye número de participante, playera oficial y medalla conmemorativa.