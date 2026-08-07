$!Invitan en Mazatlán a reflexionar sobre cómo envejecer con plenitud y dignidad

MAZATLÁN._ Con la intención de impulsar una nueva cultura del envejecimiento y brindar herramientas para llegar a esta etapa con mayor calidad de vida, autonomía y dignidad, este viernes 7 de agosto se llevará a cabo en Mazatlán la conferencia “Cómo envejecer en plenitud, sin morir en el intento”, a cargo del Dr. José de Jesús Valencia Rodríguez. El encuentro, organizado por Plenitud con Calidad, CryoVida y Noroeste, tendrá lugar a las 10:00 en el Salón Arrecife del Hotel Olas Altas Inn, donde el especialista, conocido también como Pepe Valencia, combinará orientación sobre el envejecimiento con una propuesta denominada “Monólogos de un ruco”, mediante la cual busca acercar estos temas a la población de una forma sencilla, reflexiva y con toques de humor. Con 48 años de experiencia en la atención de personas mayores, Valencia Rodríguez explicó que el objetivo será hablar de aquellos aspectos que pueden determinar la manera en que una persona llega a la vejez, muchos de los cuales van más allá de la atención de enfermedades. “Hace 48 años empecé a atender personas mayores y me di cuenta de graves necesidades que tienen, especialmente de un carácter no médico, sino de carácter emocional, de ausencias, de cosas no logradas, de metas que no se han podido conseguir, de sueños que tienen todavía en el tintero”, comentó. A lo largo de esas casi cinco décadas, mencionó que encontró que problemas económicos, emocionales, nutricionales y sociales, pueden afectar tanto como una enfermedad la calidad de vida durante la vejez. A partir de esta experiencia comenzó a trabajar con un concepto denominado gerontoprofilaxis, que plantea la necesidad de prepararse desde edades tempranas para decidir bajo qué condiciones se quiere llegar a la última etapa de la vida. Para el especialista, hablar de prevención no significa únicamente evitar enfermedades, sino que además implica cuidar la alimentación, mantener relaciones sociales y afectivas, conservar metas personales, prepararse económicamente y preservar la capacidad para tomar decisiones propias. “Esto significa qué debo hacer para llegar a la vejez con la calidad y dignidad que yo quiero, merezco y deseo, y no depender de opiniones de terceros o de cuartos”, explicó.



‘Monólogos de un ruco’, una manera diferente de hablar de la vejez Durante la presentación, Valencia Rodríguez dejará por momentos la figura tradicional del médico para interpretar a un personaje mayor que cuestionará diferentes situaciones asociadas con el envejecimiento. Es así como surge “Monólogos de un ruco”, una dinámica en la que el especialista alterna entre el personaje y el médico, donde uno plantea las inquietudes y el otro ofrece explicaciones y alternativas. “No tiene un guion específico, preciso, pero la cosa es que se difunda entre la población en general, para que sepa qué preguntarle a su médico o qué esperar más bien de su médico”, comentó. El médico detalló que el propósito es que temas que normalmente se discuten en consultorios o desde un lenguaje especializado puedan ser entendidos por cualquier persona y, sobre todo, generar preguntas sobre la forma en que se está preparando para envejecer. Con esta dinámica, Valencia Rodríguez señaló que es necesario que las personas participen activamente en las decisiones relacionadas con su salud, en lugar de limitarse a depender de medicamentos y consultas conforme avanzan los años, razón por la que realizará la interpretación. “Tu medicina debe ser preventiva, no curativa, debes nutrirte adecuadamente desde temprana edad, persigue tus metas”, manifestó.

Una conferencia para todo público Pese a que el envejecimiento será el tema central, el especialista destacó que el encuentro está dirigido a la población en general y no exclusivamente a quienes ya atraviesan esa etapa; incluso consideró que comenzar a reflexionar sobre la vejez alrededor de los 30 años permite tomar decisiones cuyos resultados se observarán décadas después. “El que tiene 30 años aproximadamente de edad está pensando: ‘oye, la vejez está muy lejana, ¿para qué me preocupo?’. Sin embargo, parpadea, pasa el tiempo, y ya tiene 70 u 80 años y está viviendo todas las consecuencias de no haber atendido oportunamente cómo llegar a esta edad con la calidad y dignidad que merecemos”, expresó. Valencia Rodríguez señaló que entre los asuntos que se abordarán se encuentran la prevención de la salud, nutrición, metas personales, patrimonio, identidad, sexualidad, afectividad, espiritualidad y socialización. Además, expresó que mantener objetivos durante todas las etapas de la vida es particularmente importante para conservar un sentido de vigencia. “Todos debemos tener metas para poder sentirnos vigentes en la vida”, sostuvo. El doctor también planteará la necesidad de prepararse económicamente para la vejez, de manera que las personas puedan conservar independencia y utilizar su patrimonio para satisfacer sus propias necesidades. Así como, también, otro de los asuntos será el edadismo, entendido como los prejuicios y formas de discriminación relacionados con la edad, los cuales pueden influir en la manera en que una persona mayor se relaciona, expresa afecto, vive su sexualidad o toma decisiones. Parte de las propuestas que presentará Valencia Rodríguez se encuentran reunidas en su libro “Mi vejez, un menú que debo elegir”, en el que establece 12 aspectos que considera importantes para construir una vejez con calidad y dignidad. Dentro de ellos se encuentran sus llamados “cinco deseos”, relacionados con dejar establecidas las decisiones sobre los cuidados que una persona quiere o no quiere recibir cuando llegue a encontrarse cercana al final de su vida.