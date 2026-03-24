Invitan hoteleros a visitar Mazatlán durante Semana Santa

A una semana de iniciar la temporada vacacional de Semana Santa y de Pascua, las expectativas de recibir a visitantes de última hora se consolida, expuso José Gámez Valle.

El representante del grupo de cadenas de Hoteles Pueblo Bonito y directivo de la Asociación de Hoteles y de Empresas Turísticas de Mazatlán, hizo la invitación a quienes aún están planeando viajar a Mazatlán que se dejen venir porque hay diversas promociones hoteleras y aún hay espacios disponibles.

“La buena noticia es que todavía tenemos espacios disponibles para quienes aún estén planificando sus viajes para venir a Mazatlán. Déjense venir”, reiteró.

De hecho, agregó que la gran gama de promociones incluye el que las tarifas están 30 por ciento menos a las que pagaron entre el periodo vacacional santo del 2024 pasado, dependiendo de cada propiedad, y que pueden reservar desde solo una noche hasta más de cinco, sin condicionamiento alguno para que se les facilite elegir su mejor destino de playa y lugar donde hospedarse con costos muy accesibles.

”Sí, mira tenemos tarifas muy accesibles, donde podrán reservar desde una noche hasta las cinco o más que lo requieran”, destacó.

Admitió que las maneras de viajar están cambiando, las condiciones son diferentes, no solo en Mazatlán, sino en todos los destinos turísticos del país, donde la tendencia es viajar de último momento y en grupos, más si se hace por carretera y además están dejando la lana para necesidades primarias al esparcimiento.

Dijo que Mazatlán está recibiendo desde ciudad de México y de Tijuana desde donde hay mayor conectividad aérea y de Tar y que debe olvidarse de Semana Santa.

“De los mercados terrestres, debemos de buscar que vengan de zonas del Bajío y ahí es donde debe trabajarse”, apuntó.

En el caso de Mazatlán, centro de playa con historia y tradición, los grupos de familias son los que están llegando preferentemente y se ven en fines de semana o en fechas especiales.

Pero, además Gámez Valle resaltó que se ha estado evolucionando enormemente en la conectividad aérea, así que hay disponibilidad de vuelos, tarifas, paquetes, pero lo que no cambia es el buen trato amable y de excelencia de los mazatlecos cuando se trata de atender a los visitantes y recuperarse de año y medio complicado.

Citando a los mercados fuertes de Tijuana y la Ciudad de México que ahora están muy bien conectados a Mazatlán por la línea aérea Volaris con más de 900 asientos de avión diarios, disponibles.

Aunado a los nuevos de TAR que restableció el puente aéreo de Torreón-Mazatlán y sumó otro vuelo a Guadalajara-Mazatlán, también diario.

Así como del resto de opciones de vuelos que ofrece VivaAerobús y Aeroméxico de conexión nacional e internacional.

Mientras tanto, Gámez Valle destacó otro evento que está sumando es la Semana de la Moto, mercado que atrae por carretera a miles de bikers que recorren grandes distancias para participar en el encuentro y sobre todo porque Mazatlán les ofrece diversión y seguridad.

“Nuestro mercado mayor es el turismo que viene por carretera y de acuerdo a las experiencias que tengan en su trayecto es como determinan volver y la semana de la moto es un ejemplo claro que a pesar de la percepción que se tiene al exterior, seguimos en la preferencia de sus planes de viaje”, asentó en la entrevista.