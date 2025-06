$!Iris Analí clama por ayuda en Mazatlán para costear cirugía por tumor cerebral

“Con un neurólogo él me mandó hacer una resonancia y arrojó que era un tumor aparentemente benigno, pero ocupo una operación y sí es muy costosa. Me sale en 250 mil pesos”, comentó.

La cirugía para extirpar el tumor tiene un costo de 250 mil pesos en una clínica local, a la cual acudió ya que, denunció, en el Seguro Social no le hicieron caso ni siquiera para hacerle los estudios necesarios.

Un año atrás empezó a sentir que sus labios le temblaban y acudió al Seguro Social, pero sin realizarle estudios le asignaron medicamento para el estrés, pero el malestar no cedió, sino todo lo contrario, aumentó al igual que su corazonada de que algo andaba mal.

Entonces decidió irse por fuera para que le realizaran los estudios necesarios para conocer que su cabeza albergaba un tumor alojado en el lado derecho del cerebro, que nada tenía que ver con estrés.

“Me empezó a temblar el labio y parte de la lengua y me decían que sería estrés o ansiedad, pero en realidad tomé mucho medicamento y nunca se me quitó y continué con mis síntomas, pero nunca me mandaron hacer un estudio correspondiente primero para saber o detectar el motivo de la causa. Empecé así por todo un año, hasta que decidí atenderme con un neurólogo”, abundó.

Iris Analí es madre de dos pequeñas y ya acudió ante la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez para solicitarle apoyo, quien se comprometió que a través del DIF será apoyada.

El personal del Sistema DIF Mazatlán ya se comunicó con Iris Analí.