Iris Analí recibe mil pesos más para su operación de tumor

MAZATLÁN._ A sus 36 años, Iris Analí Osuna Higuera, la joven madre de dos niñas, necesita reunir urgentemente 250 mil pesos para que le realicen una operación delicada dónde le van a extirpar el tumor de su cerebro.

Desde que le diagnosticaron el tumor alojado en una parte de su cabeza, los malestares como el dolor de cabeza, convulsiones y mareos han incrementado y por ello, clama el apoyo a través de Noroeste para reunir el recurso necesario.

A menos del mes que le dieron la noticia a la fecha, indicó que han logrado reunir un poco más de 50 mil pesos, gracias a diversos donadores anónimos y actividades realizadas, pero no descarta la ayuda que le prometió la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, a través del DIF municipal, pero que aún no le ha llegado.

“Hasta ahorita que hemos contado llevamos algunos 50 mil pesos, pero faltan los demás eventos que estamos por hacer. Estoy esperando, pero estoy preocupada porque me ha dolido mucho la cabeza, me he sentido muchos malestares y eso me genera preocupación por lo que tengo”, externó.

Mientras tanto, reiteró la invitación para este domingo 20 de julio a la taquiza y kermés, organizada por su familia y vecinos, a realizarse en la colonia Francisco Villa, por la calle Jorge Salazar con número 21, a partir de las 17:00 horas.

“A quien guste acompañarnos ahí los esperamos. De todo corazón agradezco el apoyo a quienes ya se han sumado con donaciones para poder reunir lo que ocupo”.

Dijo que el platillo con 3 tacos de guiso y uno de frijol incluyendo el agua fresca tendrá un costo de 120 pesos para quienes gusten apoyar en la recaudación de fondos que inició desde que le dieron el diagnóstico que en su cabeza hay un tumor y requiere de operarse a la mayor brevedad posible.

La familia y amistades de Iris Analí han realizado diversas actividades para recaudar la mayor cantidad posible, a fin de reunir lo más pronto posible los 250 mil pesos que ocupa para ser intervenida quirúrgicamente.

Iris Analí dijo que la cantidad a reunir es imposible que lo pueda hacer sola, así que continuarán haciendo eventos como loterías, bazar de ropa y de diversos artículos, así como rifas de un celular, de un Ipad y de microondas, además de un show musical en la plazuela de la comunidad del Quelite, dónde tiene familiares y amigos.