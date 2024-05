MAZATLÁN._ Además de la ampliación de la terminal portuaria de Mazatlán, en la Isla de la Piedra se pretende hacer un desarrollo turístico como un pequeño Dubai, pero todo ello despojando a los ejidatarios de sus cerca de 2 mil hectáreas de tierras, manifestó la abogada de los mismos, Evelia Peña Sánchez.

Agregó que como parte de la ampliación de la terminal portuaria de Mazatlán se pretenden hacer trabajos en el Cerro o Isla de Chivos, pero las labores fueron detenidas por un recurso de amparo que promovieron los ejidatarios.

“Lo que pasa es que aquí se va hacer (el inicio del) Corredor Turístico del Norte que pasa desde la Isla (de la Piedra) hacia Texas”, añadió Peña Sánchez tanto en conferencia de prensa en busca de la creación de un Frente en Defensa de la naturaleza para que no la afecten las obras que se realizan en las costas de Sinaloa, y dijo que entre esos proyectos se encuentran el de la Isla de la Piedra.

“Lo que pasa es que aquí hay árabes y jeques árabes, se va hacer como un pequeño Dubai y si se han dado cuenta los edificios que se están haciendo ahorita son como un pequeño Dubai, los edificios que están proyectados aquí en Mazatlán son como un pequeño Dubai, incluso en Isla de la Piedra los paramos porque ahora en junio están por empezar dos hoteles de los mismos”.

Lo anterior en referencia a Dubai, un opulento destino turístico y que es uno de los siete emiratos que integran a Emiratos Árabes Unidos, considerado como uno de los países más ricos de medio oriente.

La defensora reiteró que tanto con la ampliación del puerto de Mazatlán como con los proyectos turísticos a los ejidatarios de la Isla de la Piedra les quieren quitar sus cerca de 2 mil hectáreas de terreno y eso afectaría a una población de más de 10 mil personas.

También recordó que en 1936, en un decreto presidencial del Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas del Río, cuando se le otorgaron a la Isla de la Piedra las tierras, porque era una isla, se le otorgó todo lo que había alrededor de la misma, propiedades que iniciaban a un lado del Estero del Confite.

“Pero dice al lado de la playa, en la última marea, tiene 700 metros de la última marea hacia adentro del Océano Pacífico, entonces es donde nosotros decimos: no tenemos zona federal, por qué, porque el mismo Gobierno en ese entonces se le otorgó al ejido su zona federal, pertenece al Ejido, incluso en medio de la Isla de la Piedra hay una piedra grandota, hasta ahí llega el ejido, hasta esa piedra, por eso todas las personas que viven ahí y que tienen bananas y eso ellos tienen el derecho de estar ahí”, reiteró Peña Sánchez.

“Tienen el derecho porque tienen 700 metros adentro, entonces ahorita nos están diciendo que no tenemos nada y que aparte de la playa tiene 70 metros hasta arriba, entonces no tenemos nada, van a quitar restaurantes, van a quitar todo de la playa, que porque se lo otorgaron a la Asipona la Semarnat, se la otorgaron como concesión”.

Reiteró que los ejidatarios defenderán sus tierras a través de recursos legales.

Peña Sánchez precisó que a través de un decreto el Gobierno federal otorgó la autorización para la ampliación del puerto de Mazatlán por el lado de la Isla de Chivos

“El puerto ya no va estar del lado de Mazatlán, lo van a poner en el Ejido de la Isla de la Piedra, la ampliación del puerto al ejido, entonces nos van a quitar desde el Cerro de los Chivos, litoral, playas y todo, pero el proyecto que nosotros nos hemos estado dando cuenta es ese en realidad, que nos van a quitar todo el ejido, la demanda del Tribunal Agrario dice que porque nosotros estamos obstruyendo un tema de seguridad nacional”, expresó.

Recordó que en abril pasado tuvieron una audiencia en un Juzgado de Distrito donde tienen el recurso de amparo y como son dos abogadas que defienden a los ejidatarios la otra defensora se fue a la audiencia y ella se quedó en lugar para parar a personal que la constructora que ya estaba echando piedras en dicho Cerro o Isla de Chivos para empezar a construir.

“Entonces yo tenía el amparo, por lo que la otra abogada se fue a la audiencia y yo me quedé ahí parando, entonces fue la denuncia que interpusieron (contra quienes pararon los trabajos de ampliación del puerto, por oponerse a dicha obra), nosotros estamos denunciando desde Presidencia, hasta, Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) es la que ha estado detrás de los impactos ambientales, pero en realidad, en realidad quien está ejerciendo esto es la Secretaría de Marina”, reiteró.

“Incluso no ha querido contestar el amparo (la Semar), ya se le ha requerido varias veces y no ha querido contestar, según ellos (lo que va hacer en la Isla de Chivos) es reparar la escollera, es ilógico que quieran reparar la escollera, que sea por seguridad nacional reparar una escollera, incluso ya se habló, varias veces fueron de parte del Gobernador, nos dijeron que iban a ocupar de todas las casas, que no les importaba, que iba entrar la Marina y que iba entrar el Ejército y la Guardia Nacional a sacarnos y que a ellos no les importaba nada”.