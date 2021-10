$!Isla Venados, el paraíso de Mazatlán que todos buscan disfrutar

MAZATLÁN._ Su agua cristalina que cambia de color hasta llegar al azul, el olor a naturaleza que existe en la colina y la experiencia de llegar en lancha, kayak, yate u otros vehículos acuáticos, han hecho que la Isla Venados o “Isla del medio” gane popularidad entre turistas y habitantes de Mazatlán. Este espacio se suma a la diversidad de playas que existen en el puerto, desde la Isla de la Piedra hasta Playa Brujas, para que los bañistas interesados en el ecoturismo disfruten de una gran experiencia, siempre y cuando cumplan con los protocolos que protegen esta reserva natural.

Una de las actividades que más disfrutan los asistentes es el senderismo, ya que pueden subir la colina y apreciar desde ahí el gran paisaje que ofrecen Mazatlán y el Océano Pacífico, pero si no se conoce el lugar, no es recomendable ir solo. La otra actividad es el buceo, pues del lado izquierdo de la isla hay un área de arrecifes donde pueden encontrarse peces y moluscos.

En cuanto a las actividades que requieren de mayor esfuerzo físico, se encuentra el paseo en kayak, que ofrecen los hoteles de la bahía de Mazatlán. Solo necesitas ponerte un chaleco, y en compañía de otra persona, remas hasta llegar a la isla. También existe otra actividad donde solo una persona rema a bordo de una tabla alrededor de la bahía de la Isla Venados. Además, se puede rentar un velero pequeño en el que pueden viajar varias personas, para anclarse frente a la isla, y practicar buceo y natación.

Este espacio de arena y mar también goza de la tranquilidad que genera el lugar y sus pequeñas olas, principalmente entre semana o temporadas bajas, que hace te desconectes del bullicio que se tiene en la ciudad. “A mí lo que más me gusta de todo es la tranquilidad del mar, o sea, que te puedes meter a nadar hasta donde están los yates y todo está bien tranqui, no te lleva la marea, pues”, comenta Patricia, turista de un estado sin litoral costero. “Siento como si me desconectara de la realidad de Mazatlán, aunque sé que está enfrente, pero el simple hecho de estar aquí me da una paz que no me da ninguna otra playa de Mazatlán, el agua, su color, el poder bucear y caminar, se pueden hacer cosas que no se pueden en otros lados”, expresó Kevin, visitante local.

Los prestadores de servicio que ofrecen los paseos y las actividades ecoturísticas hacen recomendaciones a los visitantes para cuidar la isla, ya que este sitio que forma parte del archipiélago de la bahía de Mazatlán (Tres Islas), que es un área protegida desde 1978 por decreto presidencial. “Nos pide a nosotros la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que le digamos a los visitantes que no deben contaminar la isla, regresar su basura, no llevar mascotas, no se puede plantar ni llevar ningún tipo de semilla a la isla, no encender fuego irresponsable”, explica Luis Chávez, encargado de una concesión. “Mientras que las actividades que se permiten hacer es fotografía, video, conservar la isla, senderismo, recoger basura y el ecoturismo”, detalla. Aunque está permitido acampar, no se deben encender fogatas, ya que hace años se presenciaron dos incendios, tampoco ruidos excesivos.

Entre la normativa que destaca la Conanp, explica que no se deben ingresar mascotas o lanzar roedores al mar (pueden nadar) porque estos animales pueden depredar animales y plantas endémicas de la isla, por tal motivo también se debe cuidar que no se escabullan insectos en mochilas, lanchas o equipos de acampar y pescar, para evitar plagas.

Su fauna está compuesta por 43 especies de aves, cinco de reptiles, 13 de mamíferos terrestres y ocho insectos, aves migratorias y terrestres, iguanas, venado cola blanca, tlacuaches, mapaches, y hasta algunas culebras y murciélagos. De hecho, una semana atrás se rescató de otra bahía del puerto a un venado que se encontró nadando en el mar, el cual fue detectado por un cuerpo de socorro en la Isla de la Piedra. Otras autoridades involucradas en la protección e inspección son la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Marina, aunque voluntarios y observadores del archipiélago aseguran que falta mayor vigilancia en la zona por los desechos que ahí se generan.

En cuanto a seguridad, los prestadores de servicio refieren que es un espacio más seguro que el resto de las playas, pues nadie los molesta ni les roba sus pertenencias. La Isla Venados también es una área de interés para investigadores nacionales y estudiantes de universidades que enseñan las ciencias del mar. Para ello los docentes y académicos foráneos necesitan contar con el permiso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

¿Cuándo no visitarla? Los trabajadores de la isla recomiendan no visitar la isla en temporada de “quemadores”, pues en esa época es cuando escuchan a los visitantes que su paseo no les gustó porque no pudieron bañarse. Incluso, los voluntarios además de la limpieza de la isla, están encargados de reportar cualquier especie nueva de animal que encuentren, o cambios bruscos en ellos, así como levantar muestras e informarlas en el Acuario. ”Varía mucho con la visita de las aguas malas, pero eso depende mucho de las mareas, porque cuando constantemente cambian es cuando traen a las medusas o aguamalas, es como en mayo o en septiembre”, explica Luis Chávez. “Tampoco es recomendable acampar en verano porque hay muchos mosquitos, si no eres local y no estás acostumbrado al calor de aquí”, expone.