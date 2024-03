El bloqueo fue levantado tras la presencia de policías municipales y de José Juan Rendón Gómez, jefe de Servicios Regionales de la SEPyC en el sur de Sinaloa.

La mañana de este miércoles Rendón Gómez explicó que el trabajador se encuentra con la capacidad de realizar sus labores y debe laborar, ya que no tiene una incapacidad de respaldo.

“Legalmente el intendente no tiene incapacidad médica, está en óptimas condiciones para presentarse a trabajar en este preescolar. No hay nada que lo incapacite, si no tiene un dictamen de un doctor que no tiene capacidad, él tiene que laborar”, dijo el jefe de Servicios Regionales de la SEPyC en el sur de Sinaloa.

Explicó que la ley marca que si un trabajador está enfermo, es inhumano ponerlo a laborar, pero para ello el mismo trabajador debe presentarte ante la instancia correspondiente que en este caso es el ISSSTE, institución que determinaría una incapacidad.

Dijo que de abrir los padres las puertas del kinder para dar acceso al intendente para sus labores y este no las realice, será la directora del plantel quien deberá hacer llamadas de atención verbal, llamadas que si no son atendidas, la directiva tiene la facultad de levantar un acta en contra del intendente.

Rendón Gómez expuso que de parte de la SEPyC se está atendiendo este asunto, de modo que ya se les escuchó a los padres de familia. Incluso, se mandó un documento a un intendente de otro plantel para que asistiera este miércoles, situación a la que se habría negado el trabajador conforme a derecho.

Ecología atenderá plaga de gatos

El mismo abandono y cierre del plantel, naturalmente llevó a un grupo de gatos callejeros a apoderarse de las instalaciones y mantener las mismas en una situación aún más sucia e incluso son problemas de salubridad debido us desechos y hasta con presencia de gatos muertos.