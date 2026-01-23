$!Javier Osuna ‘El Chiras’ y Eileen Cruz son los nuevos Rey de la Alegría y Reina Infantil del Carnaval 2026 ‘Arriba la Tambora’

MAZATLÁN._ La contienda por el reinado infantil del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “¡Arriba la Tambora!” culminó con el triunfo de Eileen Cruz como Reina Infantil, y Javier “El Chiras” Osuna como el Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2026. En la contienda, “El Chiras” se hizo con la corona con un millón 316 mil 207 votos, mientras Eileen entregó un millón 111 mil 506 votos.

Los nuevos soberanos se impusieron a sus contrincantes en el último cómputo celebrado este viernes, en el que Noelia Vega también alcanzó el título de Reina de la Poesía con 241 mil 529 votos. Como Princesa Real Infantil quedó la pequeña Elisa Gutiérrez, con 80 mil 020 votos.

Guillermo Orrante, con 222 mil 220 votos, será nombrado Príncipe de la Alegría, mientras que Víctor Joel García será Marqués al entregar 128 mil 221 votos; y Romeo Antonio Martínez, con 81 mil 850 votos, obtuvo el título de Duque. En un ambiente de fiesta y con las porras impulsando a sus candidatos, la Plazuela República mostró un poco de lo que son las fiestas carnestolendas.

Las pasiones estuvieron a flor de piel en el cómputo final, en el que las pequeñas buscaban la corona infantil y los caballeros el título de Rey de la máxima fiesta porteña. Al final, quienes sumaron más votos aseguraron ser los protagonistas principales de estas fiestas del Carnavalm 2026.











CORONACIÓN La coronación del Rey de la Alegría se efectuará el jueves 12 de febrero, a las 19:30 horas, mientras que la coronación de la Reina Infantil y Reina de la Poesía se tiene prevista para el lunes 16 de febrero, a las 18:30 horas. Ambas coronaciones serán en el estadio Teodoro Mariscal.

LOS VOTOS Reina Infantil Eileen Cruz: Un millón 111 mil 506 votos Noelia Vega: 241 mil 529 votos Elisa Gutiérrez: 80 mil 020 votos

Rey de la Alegría Javier Osuna “El Chiras”: Un millón 316 mil 207 votos Guillermo Orrante: 222 mil 220 votos Víctor Joel García: 128 mil 221 votos Romeo Antonio Martínez: 81 mil 850 votos