$!Jesús Fernando Anguiano, el genio del Cálculo Mental que se impuso a más de mil estudiantes

”No se me dificultó la verdad; el tiempo que me pusieron para resolver las ecuaciones fue de un minuto y medio, y creo que sí es un tiempo justo y adecuado para resolver los cálculos y operaciones que salieran en el test”.

”Estoy feliz, me siento emocionado por este logro, pero a veces también me da pena verme en redes sociales o en otras plataformas”, dijo, quien tuvo como acompañante al docente Francisco García Salazar, maestro de ciencias experimentales y matemáticas

Además de las matemáticas, otras pasiones que Anguiano Varela tiene son el ajedrez y el taekwondo, pues incluso ha participado también en torneos del “deporte ciencia”, como un evento en Los Mochis después de haber sido campeón en Mazatlán.

EJEMPLO DE SUPERACIÓN Y MENTALIDAD

Jesús Anguiano Varela menciona también que desde muy joven ha desarrollado su habilidad con las matemáticas, ya que resuelve ejercicios con gran facilidad; mientras que una de sus motivaciones es poder ayudar a sus compañeros que tiene dificultades con la materia.

”Yo considero que soy bueno en esto porque cuando iba en Secundaria me ponía a hacer algunos ejercicios yo solo para resolverlos, y pues ahí se va desarrollando uno para mejorar”.

”Como a mí no se me dificulta eso de las matemáticas, he visto que otros compañeros si batallan y pues yo he querido practicar para ser mejor en ese ámbito y poder ayudar a los compañeros”.