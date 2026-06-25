Jesús Ibarra pide ‘pasar báscula’ a aspirantes a la Gubernatura de Sinaloa

MAZATLÁN._ A que les “pasen báscula” a los aspirantes a la Gubernatura de Sinaloa, llamó Jesús Ibarra Ramos.

Este jueves, el Diputado federal con licencia confirmó su aspiración por la coordinación de los comités de Morena ante empresarios locales, al igual que otros candidatos y candidatas que buscan participar en la contienda interna del partido.

Ibarra Ramos espera que esta sea limpia y agregó que va a respetar la decisión de la militancia y se sumará al equipo ganador.

Insistió que lo esculquen ante la desconfianza que hay por el tema de la narcotráfico y su presunta relación con el gobierno morenista, por tener una trayectoria limpia.

Incluso, aclaró que en otros gobiernos del PRI y PAN también se han hecho señalamientos de este tipo, pero igual en Morena hay gente buena y no tan buena.

“Morena es un partido con la mayoría de sus militantes que es gente buena, y en Sinaloa la mayoría es gente echada para adelante y no andamos metidas en cosas ilícitas”, afirmó.

De manera que Ibarra Ramos llamó a ser propósitivos y dijo poder dar la cara, así como se pone a la orden del escrutinio público sin señalamiento de corrupción.

Comentó que está enfocado a que quien gane sea la sociedad sinaloense y reiteró que les “pasen báscula” porque de eso depende un Sinaloa diferente.

Ante los medios de comunicación, el legislador federal con licencia habló de sus aspiraciones e hizo compromisos con el sector productivo, donde segura se formó y entiende lo que le aqueja y que por ello está reuniéndose para realizar todo un plan de prioridades.

También aseguró que ha estado elaborando un plan para acercar créditos accesibles mediante un banca para el sector de las Mipymes, que son en su gran mayoría en Sinaloa.

Previamente a la conferencia de prensa, Ibarra Ramos se reunió con algunos empresarios para escucharlos de que Mazatlán enfrenta problemas de inseguridad, de movilidad, de infraestructura, del estadio y de promoción para que la actividad económica y de servicios se recupere lo más pronto posible.

“El sentir del sector económico de Mazatlán; dos, qué propuestas interesantes pueden salir de parte del sector productivo, del sector económico, primero que nada, para una sola pregunta que es indispensable, ¿qué Mazatlán queremos construir? ¿Cuál es el proyecto de visión hacia el futuro de Mazatlán? ¿Qué es lo que el sector empresarial está demandando?”, apuntó.

“Y un tema interesante que hablaron del estadio, otro punto hablaron de la movilidad y de lo que necesita la ciudad en materia de infraestructura y lo que necesita en seguridad”, describió en este encuentro con algunos empresarios, entre ellos Guillermo Romero, de la Canaco Mazatlán.

Además, el aspirante a la Gubernatura citó de que se necesita una cartera de proyectos por zona y que los sinaloenses lo empujen porque son más los buenos que malos.