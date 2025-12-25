$!Jesús vino a dignificar y ennoblecer a la humanidad, afirma Obispo de Mazatlán en Navidad

MAZATLÁN._ Jesús ha venido a dignificar y a ennoblecer a la humanidad, después de su muerte y resurrección cambió el curso de cómo contar la historia significando la grandeza de su encarnación y nacimiento, expresó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras. “Antes de Jesús, en el imperio que dominaba al mundo conocido se contaba el tiempo haciendo referencia a la fundación de Roma con aquella leyenda de la loba que alimentó a Rómulo y Remo. Entonces, (se contaba en tiempo) Antes de la Fundación de Roma, Después de la Fundación de Roma”, dijo al encabezar una misa en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en el día de la Navidad. “La historia en nuestro actual tiempo se divide Antes de Cristo y Después de Cristo, significando la grandeza del gran acontecimiento de la encarnación y nacimiento de Jesucristo”.

Ante decenas de fieles, recalcó que este acontecimiento ha incidido en la cultura, las civilizaciones y la historia universal; y en México, en el Siglo 16, por donde entraron los españoles, le pusieron Veracruz haciendo referencia a Jesucristo, estado que hasta el día de hoy se sigue llamando igual, que significa la verdadera cruz. “Muestra historia pues está llena de Jesús: nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras familias; y hoy damos gracias a Dios de que a nosotros nos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos convertimos en hijos de Dios, y debemos ser hermanos entre nosotros por la obra salvífica de Jesús, porque Jesús ha nacido, ha crecido, ha evangelizado”, continuó en su mensaje. “Murió y resucitó para ser nuestro Salvador, para que nosotros estemos liberados y libres del mal, del pecado, de las malas intenciones, de las malas acciones, de todo lo que es prevaricación, de todo lo que es denigrante para el ser humano, y más bien Jesús ha venido a dignificarnos y a ennoblecernos, por eso le damos gracias al Señor y le pedimos que nosotros cada día vivamos según Cristo”.