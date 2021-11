$!Jimmy fue atropellado en abril de 2020 en Elota, y ni el conductor ni la aseguradora se han hecho responsables de los gastos médicos

Jimmy Jesús Vega García fue atropellado el 18 de abril de 2020 mientras circulaba en su motocicleta por una calle de Elota. A la fecha la familia ha gastado casi 3 millones de pesos, y ni quien lo atropelló ni la aseguradora se han hecho responsables. El joven de 21 años circulaba por la Calle Francisco Villa, en la localidad Boscoso, Elota, cuando otro vehículo en exceso de velocidad lo atropelló por detrás, lesionando a Jimmy y a otro acompañante que venía con él. Un tío del joven comparte a Noroeste los pormenores del accidente, acusa que quien atropelló a su sobrino estaba en estado de ebriedad, y demuestra que de acuerdo a las pruebas periciales, el conductor tiene toda la responsabilidad, mismo que se dio a la fuga después del accidente.

“Este accidente pasó en Elota, en Boscoso, Elota, cerca de La Cruz, fue el año pasado, en abril. Resulta que en el accidente iba mi sobrino, iba circulando dentro del rancho Boscoso, y lo arrolló un carro”, explica. “Mi sobrino se fracturó la cabeza, fue fractura craneoencefálica, entonces el señor huyó del lugar, pero la gente de la localidad lo identificó plenamente, como no lo agarraron en el acto, a él ya no lo pueden detener, se fue al seguro a atenderse, porque se lesionó él y un niño que iba con él”, añade. El familiar señala que quien atropelló a su sobrino cuenta con seguro, el cual podría beneficiar a Jimmy, dado que el joven no cuenta con seguridad social, y desde el accidente, se ha atendido en clínicas privadas.

“Él (quien lo atropelló) tiene un seguro Qualitas, tiene responsabilidad civil, es decir, daños a terceros, y lesiones, el límite es de 3 millones de pesos, como en el momento no se dijo que había más lesionados, pues a mi sobrino no le dieron un pase médico, entonces a mi sobrino se lo llevan de urgencia a La Cruz, pero resulta que debido a su fractura, lo pasan a Mazatlán, ellos pensaban que tenían Seguro Social, pero mi sobrino no tenía Seguro Social”, subraya. “Ya cuando me dicen que tiene una póliza vigente, incluso el señor me pasa una foto de la póliza vigente, pues resulta que le digo que le diga a su seguro que responda y pues tú tienes el derecho de que te responda, pues es una póliza que está vigente y pues para eso está”, añade.

“Me dice la licenciada que tiene que haber una denuncia interpuesta por nosotros para que ellos como aseguradora puedan responder, efectivamente, voy a levantar una carpeta de investigación, por el delito de lesiones culposas por accidente de tránsito... pero ya una vez que pongo la denuncia, ya le hablo al seguro y pues me dicen que no aceptan la responsabilidad de ellos y que van a checar bien, que van a esperar una pericial que se llama de causalidad, donde un perito de la Fiscalía tiene que ir a checar el lugar porque ellos aún y cuando exista un parte informativo de tránsito, no les basta”, profundiza. El tío de Jimmy hace todo el papeleo, consigue la pericial, misma que determina la responsabilidad del adulto de 40 años que atropelló a su sobrino.

“Sale la causalidad, aparte del parte informativo de tránsito donde dice que es responsable el señor, porque por donde iba mi sobrino llevaba la preferencia, y el señor iba con exceso de velocidad y entonces nos dicen que somos inocentes y que ellos son los responsables, o sea, aparte del parte, de los testigos, está el documento de la causalidad”, indica. “Ya que sale el documento le digo al licenciado que ya salió el documento que necesitaba, le dije que ocupaba el pase médico, porque en este momento para empezar desde que lo atendieron nos cobraron 200 mil pesos porque la fractura pone en peligro la vida, estaba en coma, en terapia intensiva, los gastos ascendían diariamente a 40 mil pesos”, agrega.