$!Jornadas de Paz acercan apoyos y servicios a familias de la Jaripillo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Después de que la lluvia obligó a reprogramar las actividades previstas para el miércoles, este jueves 30 de julio se llevó a cabo una nueva edición de las Jornadas de Paz en la colonia Jaripillo, donde habitantes del sector acudieron para solicitar apoyos sociales, servicios médicos y realizar diversos trámites ante dependencias de los tres niveles de gobierno. El director de Bienestar y Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mazatlán, Francisco Javier García Ruiz, expresó que este programa reúne a instancias federales, estatales y municipales con el objetivo de acercar la atención gubernamental directamente a las colonias, especialmente a aquellas con mayores necesidades. Señaló que en las jornadas participan dependencias como el DIF, la Secretaría de Bienestar, Seguridad Pública, el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, el Instituto Municipal de las Mujeres, además de distintas áreas del Ayuntamiento, para brindar apoyo a quienes lo requieran. “Este es un programa que traemos en conjunto los tres niveles de gobierno, donde prácticamente les acercamos el gobierno con servicios para todos ellos. Invitamos a la ciudadanía a que participe”, comentó.

El funcionario recordó que la jornada programada para el miércoles tuvo que ser suspendida debido a las lluvias registradas en el puerto, por lo que fue reprogramada para este jueves y continuará también el viernes en el mismo punto de la colonia Jaripillo. Asimismo, mencionó que a dos meses del inicio de las Jornadas de Paz en Mazatlán, las principales solicitudes de la población continúan enfocadas en apoyos sociales y servicios de salud. Además, comentó que de acuerdo con los reportes que elaboran las dependencias participantes al finalizar cada jornada, uno de los apoyos más solicitados es la Leche del Bienestar, seguida por los servicios de corte de cabello, consultas médicas y la entrega de apoyos funcionales para personas con discapacidad o movilidad limitada. “Cada área hace su reporte al concluir las jornadas y nosotros damos seguimiento a las solicitudes y lo que más piden es la Leche del Bienestar; prácticamente siempre sale arriba de todos los apoyos”, declaró. “También solicitan mucho los cortes de cabello y la asistencia médica y lo que siempre tratamos de entregar al momento son bastones, sillas de ruedas y andaderas”.

El director de Bienestar explicó que el programa no se limita a la instalación de módulos de atención, sino que también contempla recorridos domiciliarios encabezados por alrededor de 100 Sembradores de Paz, quienes visitan viviendas para detectar situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, mencionó que cuando durante estas visitas se identifica a una persona con alguna necesidad urgente, la atención se brinda de manera inmediata, ya sea mediante asistencia médica, entrega de medicamentos, apoyos materiales o canalización a otras dependencias. Asimismo, señaló que durante estos recorridos también se detectan casos de violencia familiar, los cuales son atendidos con apoyo jurídico y psicológico a través de las instituciones correspondientes. “Cuando vemos una situación de vulnerabilidad la atendemos al instante, ya sea atención médica, algún material o medicamento, en ese mismo momento estamos dándole atención a las familias”, dijo. “También nos encontramos con temas de violencia intrafamiliar y esos casos se atienden al momento, porque se brindan atenciones jurídicas y atenciones psicológicas. Es una gama muy amplia de atención la que estamos llevando a las colonias”.