$!Jornadas de Paz acercan servicios a la colonia Pino Suárez, este miércoles 24 y jueves 25, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El Gobierno de Mazatlán invita a las Jornadas de Paz que se llevarán a cabo los días miércoles 24 y jueves 25 de junio, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, en la Cancha de Usos Múltiples Pino Suárez, ubicada en calle Arnoldo Millán entre Eufemio Zapata y del Parque, en la colonia Pino Suárez.

A través de un comunicado, el Gobierno municipal informó que durante estas jornadas, las y los asistentes podrán disfrutar de actividades deportivas, culturales y educativas, además de acceder a una amplia oferta de servicios enfocados en el bienestar social, la prevención y el fortalecimiento de la paz en la comunidad.