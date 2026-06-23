$!Jornadas de Paz acercan servicios a la colonia Pino Suárez, este miércoles 24 y jueves 25, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El Gobierno de Mazatlán invita a las Jornadas de Paz que se llevarán a cabo los días miércoles 24 y jueves 25 de junio, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, en la Cancha de Usos Múltiples Pino Suárez, ubicada en calle Arnoldo Millán entre Eufemio Zapata y del Parque, en la colonia Pino Suárez.
A través de un comunicado, el Gobierno municipal informó que durante estas jornadas, las y los asistentes podrán disfrutar de actividades deportivas, culturales y educativas, además de acceder a una amplia oferta de servicios enfocados en el bienestar social, la prevención y el fortalecimiento de la paz en la comunidad.
Participarán diversas dependencias como Secretaría de Bienestar, IMSS-Bienestar, Profeco, DIF Mazatlán, Immujer, Jumapam, Secretaría de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional, Registro Civil Estatal, Cobaes, Conavi, entre otras, brindando atención directa a la ciudadanía en temas de salud, educación, asesoría jurídica, servicios básicos y programas sociales.
Asimismo, se ofrecerán acciones como consultas médicas, vacunación, afiliaciones, asesorías, talleres culturales, corte de cabello, esterilización de mascotas, alfabetización, información sobre vivienda y módulos de servicios municipales, consolidando un espacio integral de atención ciudadana para todas y todos los habitantes de la zona.