$!Jornadas de Psiquiatría abordarán salud mental en contexto de violencia

Durante la presentación estuvieron Enrique Escobar Ríos, presidente del Colegio de Psiquiatras de Mazatlán; Carlos Bush, integrante del organismo y Luis Ángel Salinas, director académico.

La sede será en las instalaciones del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán, ubicado por la avenida Río Baluarte 2907, en el fraccionamiento Palos Prietos.

El encuentro se realizará los días 9 y 10 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, y reunirá a especialistas de distintas áreas para analizar problemáticas relacionadas con la violencia, ansiedad, estrés postraumático, depresión, adolescencia, crisis existenciales, sexualidad y menopausia, entre otros temas.

Con el propósito de fortalecer la preparación de quienes trabajan en el área de la salud mental y abordar los efectos que la violencia genera en la población, el Colegio de Psiquiatras de Mazatlán anunció la edición 14 de las Jornadas de Psiquiatría, que este año tendrán como tema central “Salud mental en contexto de violencia: comprender, intervenir y sanar”.

Escobar Ríos señaló que una de las principales preocupaciones del Colegio es el impacto que la situación de seguridad está teniendo en la población, pues cada vez más personas se acercan a los especialistas con temor, angustia e incertidumbre.

“Nos queda claro que la célula de la sociedad es la familia”, expresó al señalar que es necesario fortalecer la estructura social y capacitar a médicos, psicólogos y otros profesionales para que puedan detectar y atender oportunamente los problemas de salud mental.

El presidente del Colegio indicó que en los últimos años han observado principalmente trastornos de ansiedad, estrés postraumático y depresión asociados con la exposición a situaciones de violencia.

Las jornadas también buscan combatir la desinformación y los prejuicios relacionados con los padecimientos mentales, además de generar espacios de diálogo entre especialistas y la sociedad.

Como parte de esta labor, el Colegio ha trabajado en la capacitación de docentes y médicos generales, considerados profesionales de primer contacto.

Entre los temas que se han impartido se encuentran la detección del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y el autismo.

Los especialistas también se pronunciaron sobre el uso de teléfonos celulares y redes sociales entre niños y adolescentes.

Consideraron que existe evidencia sobre los efectos de la sobreestimulación y señalaron que la restricción de estos dispositivos en las escuelas debe acompañarse del compromiso de padres de familia y planteles educativos.

Respecto a las escuelas públicas, señalaron que, aunque la Ley de Salud Mental contempla la presencia de psicólogos, han detectado casos en los que estos profesionales son destinados a labores administrativas en lugar de brindar atención.

Las Jornadas de Psiquiatría estarán abiertas al público general y tendrán una cuota de recuperación de 450 pesos, que incluye constancia de asistencia. Con este encuentro, el Colegio busca ampliar la capacitación y promover una atención más oportuna de la salud mental en Mazatlán.



Programa

El programa contempla temas relacionados con distintas etapas de la vida y padecimientos de salud mental. El doctor Regino Mario González Baca impartirá “Depresión, demencia o delirium: un reto diagnóstico en el adulto mayor”; el psicólogo Milton de la Cruz Fing hablará sobre “Psicopatología de la neuroeducación infantil” y el doctor José Luis Méndez Santos abordará “Adolescencia: la crisis necesaria”.

También se contempla la participación de Zuleika Rodríguez, con el tema “Trastorno bipolar” y Carlos Bush Rodríguez, quien presentará “La menopausia como una transición”.

En el contexto de violencia, Fabiola Rubí Peña impartirá la conferencia “Síndrome del estrés agudo y postraumático”, mientras que Francisco Sámano hablará sobre “Intervención psicológica en crisis de víctimas de agresión”.

Gisela Patricia Trinidad Santos abordará “Cuando la violencia se vuelve parte del trabajo”, con lo que el programa busca ofrecer herramientas para comprender las repercusiones emocionales de diferentes situaciones y fortalecer la atención de quienes enfrentan algún padecimiento de salud mental, entre otras.