”Ahora ya no, se empezó a hacer de manera digital y entonces el número de servicios que ofrecías eran muchísimos, primero; segundo, empezamos con una labor que le llamamos el Consulado Fuera de sus Instalaciones y empezamos visitar comunidades donde se ofrecían las matrículas, ahí en Los Ángeles es una comunidad muy grande, son cinco condados grandes los que abarca el Consulado, desde Oxnard hasta Santana, desde Riverside hasta Fresno, enorme, entonces salíamos, había y llevábamos el apoyo de los servicios”.

Matrículas consulares

Agregó que aparte acudían a comunidades intermedias donde las personas no tenían oportunidad de acudir al Consulado entre semana y se les expedía las matrículas consulares.

”Por qué digo que es importante ésto, allá la gente no quiere faltar al trabajo como aquí, pero somos un poquito diferentes, allá día que no trabajas día que no te pagan, además estás sujeto a una serie de llamadas de atención, la gente lo que cuida mucho es el trabajo, entonces ofrecimos los servicios sábado y domingo, eso es en cuanto a la documentación básica”, añadió.

”Aparte un Consulado emite pasaportes, hace documentos notariales de registro de propiedades de titulares para propósitos y por qué es muy importante ésto, porque fíjense que cuando comenzamos el propósito de que se hicieran ciudadanos los que estaban allá, primero de indocumentado pasar a ser un trabajador legal, después de trabajador legal un residente, tienen que pasar 5 años y eres de alguna manera candidato para ser ciudadano naturalizado y eso representa una cosa muy importante para ellos porque ya tienes todos los derechos, especialmente lo que más les preocupa son los derechos de la protección de la salud que fue una encomienda que nosotros apoyamos mucho con instalaciones y con instituciones de allá ofreciendo conferencias, reuniones, invitando a la gente, etcétera”.

Subrayó que lo que se buscaba era que la gente se hiciera ciudadano de Estados Unidos, pero las personas no querían porque cuando se hacen ciudadanas se les había dicho que no podían vender los bienes que tenían allá y hay muchos connacionales que tienen bienes en las zonas restringidas para extranjeros que son la franja de las costas y la franja de 100 kilómetros de la frontera.

”Y a nosotros nos interesaba mucho que adquirieran la ciudadanía porque ya con la ciudadanía tenías la doble nacionalidad, ellos lo que querían era la seguridad de que no iban a perder sus propiedades y no las perdían, empezó a crecer muchísimo eso, esta es la parte de documentación”, explicó Pescador Osuna.

”Aparte los trabajos que hacen los cónsules es de dar apoyo para el traslado de los cadáveres, para apoyar a personas que están en los hospitales, en accidentes, etcétera, que es algo de lo más común, pero yo le agregué algo que era lo más importante, eso sí fue una aportación mía, no lo digo con vanidad ni con petulancia, pero yo le pedí a la Cancillería (Secretaría de Relaciones Exteriores) que nosotros también participáramos activamente en la enseñanza del inglés para los paisanos allá y especialmente el inglés que se necesita para el mercado de trabajo, bien importante”.

Apertura de las actívidades culturales de México

También, dijo que el personal del Consulado se preocupara por abrir más a los paisanos las actividades culturales, cívicas de México, no las políticas porque hay restricciones en ese sentido, porque sí se hacían, se tenía allá presencia de todos los partidos y de los gobernadores, pero lo más importante era promover las actividades culturales y es impresionante la cantidad de reuniones que se tenían y la cantidad de personas muy importantes de México que se invitaban como los miembros del Seminario de Cultura Mexicana, del Colegio Nacional y de las instituciones más respetables de la Universidad Nacional Autónoma de México a reuniones que se hacían en las tardes, porque era cuando las personas podían asistir después de trabajar, así como en los fines de semana.

Precisó que en el Parque México, en Los Ángeles, en muchos monumentos que se hicieron previamente y otros que se llevaron, se honra la memoria de los personajes ilustres de la historia de México, eso es lo más bonito y quizá lo más importante.

”Participar en los desfiles especialmente en Los Ángeles, California, es una tradición muy importante el desfile del 15 de septiembre (por la celebración del inicio de la Independencia de México) que no se hace estrictamente el 15 como acá, se puede hacer el domingo anterior, dos domingos, pero siempre es previa, cuando yo llegué por primera vez en 90 se me ocurrió que podíamos participar también el Consulado y podíamos desfilar, van todas las organizaciones, los zacatecanos, jaliscienses, michoacanos, etcétera, pues pusimos la columna del Consulado y con su escolta y todo, con su bandera, el Consulado desfiló no exento de gritos ni de reclamos”, subrayó.

”Pero ya para el segundo, tercer año ya era universalmente aceptado, eso me parece que es bien importante por lo que creo que se pensó que una persona que trabaja en eso puede tener un reconocimiento por el acercamiento de toda la comunidad”.

Entre otros puntos, manifestó que como la gente se reúne los fines de semana en los campos deportivos, por lo que el personal del Consulado acudió a esos lugares a promocionar los servicios y al mismo tiempo les dieron el beneficio de los trámites y así empezaron las organizaciones deportivas que constituyeron la Federación Mexicana Americana de Atletismo (FAMA) que creció mucho al grado de que se llegaron a hacer concursos entre varios consulados de Estados Unidos, esas fueron las formas de penetrar y lograr una empatía con la comunidad.

Enfatizó que para estar en contacto con la comunidad ya se tenían los deportes, el servicio en las comunidades, la posibilidad de que los connacionales no faltaran al trabajo, pero faltaba algo por hacer y se optó por trabajar muy de cerca con las propias organizaciones como la Fraternidad Sinaloense de California que se creó en las oficinas del Cónsul y de ahí nacieron 11 agrupaciones de diferentes estados de la República Mexicana como Nayarit, Estado de México, Michoacán, Aguascalientes y Baja California.

”Y yo lo que hacía era invitar al Gobernador del estado para que fuera a una ceremonia donde se reunían todos, se formaba la Asociación, ya teníamos el ejemplo, ya la habían desarrollado los zacatecanos con Genaro Borrego a la cabeza, era Gobernador entonces, pero después lo hicimos con Ernesto Rufo, de Baja California; con Miguel Ángel Barbarena, de Aguascalientes; Francisco Labastida, lo que procuramos era que el Gobernador era a una fiesta con la Fraternidad, nosotros colaborábamos, eran unas organizaciones muy fuertes”, rememoró Pescador Osuna.

”Quiero decirles que hubo un momento en que estábamos en la misma fiesta, en una ciudad que se llama Citius Industrie, cerquita de Los Ángeles, la Fraternidad de Sinaloa con su presidente Humberto Gález, un empresario, estaban presentes el Gobernador, estaba la Banda de El Recodo de Don Cruz Lizárraga, mi tocayo José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, Doña Lola Beltrán y llegó hasta Juan Gabriel”.

Digno edificio para ofrecer los servicios

José Ángel Pescador Osuna también destacó la remodelación de un edificio que se había adquirido para que el Consulado General en Los ángeles, California, tuviera una sede digna para ofrecer los servicios.

”Ya se había comprado el edificio, pero nosotros hicimos toda la remodelación con todo esto que les dije de las líneas telefónicas (para una atención directa) de los servicios”, continuó.

También manifestó que invitó a todos los cónsules de Centroamérica para que fueran al Consulado mexicano a poner sus banderas y a entrevistarse con el Sheriff y lo mismo cuando se empezó a impulsar la doble nacionalidad.

”Porque yo me daba cuenta que podían defenderse más cuando fueran ciudadanos, obviamente tienen todos los derechos, si ya como residente legal puedes defenderte, como ciudadano más, pero además tienes ciertos beneficios que no tienes como residente legal como el servicio médico gratuito durante toda tu vida y eso también lo perseguían, entonces eso pugnamos y pugnamos y pugnamos y duramos batallando desde 1995 hasta como el 2007 que se aprobó la Ley de Nacionalidad para que se reconociera en México por primera vez la posibilidad de tener dos nacionalidades”, añadió.

”Entonces ya ellos solicitaban allá su nacionalidad, su naturalización, pero no perdían nada acá, ahora por eso los consulados emiten certificados de nacionalidad, antes no se podía, del 97 para atrás no se podía, la gente no lo hacía y lo que queríamos era que la gente, pugnada, iba a las reuniones, aunque no lo tenía a veces permitido, a decirles que no perdían sus derechos, que para eso tenían que tomar un curso y tenían que presentar un examen”.

El ex Cónsul también precisó que la Ciudad de Los Ángeles y el Condado de Los Ángeles concentran el mayor número de mexicanos en el mundo después de la Ciudad de México, de ahí la importancia de que conocieran sus derechos, y de ellos la mitad eran indocumentados, ahora ya ha bajado mucho el número de indocumentados, ahora ya vinieron a estar en mejores condiciones, se contó con el apoyo de instituciones de correos y de la Procuraduría Federal del Consumidor para que mejoraran las condiciones de envíos de dinero, de las remesas.

”Ahorita están mandando 63 mil millones de dólares para el año 2023 (los mexicanos en el extranjero a México), una fortuna, multiplicado por 20 imagínense, pero llega a un millón 200 mil familias y son envíos que mandan mensualmente los paisanos”, dio a conocer.

Mejoran las condiciones de los connacionales

A 24 años de que dejó de ser Cónsul General de México en Los Ángeles, California, quien este lunes recibirá un reconocimiento de la Asociación Civil Mazatlán Fraterno, expresó que se han mejorado las condiciones de los connacionales en sus derechos y se sienten más seguros en el trabajo, tienen el Seguro Social ya y lo pueden cobrar, antes no lo cobraban.

”La verdad que el Consulado tenía una fama muy mala, no porque yo lo haya cambiado, en el servicio se cambió”.

Expresó que lo que recibirá este lunes es un reconocimiento que otorga la Asociación Civil Mazatlán Fraterno como parte de sus funciones a todas aquellas personas o instituciones que de alguna manera hayan contribuido a mejorar las condiciones de los trabajadores migrantes, en general los derechos humanos.

”Pero especialmente en este caso cuando se trata de personas de Sinaloa que van hacia los Estados Unidos, por eso es que ya van dos o tres reconocimientos que han dado a sinaloenses, entre otras un tocayo mío, José Ángel Barajas, por el trabajo que han hecho de acercamiento (con los connacionales sinaloenses en los Estados Unidos)”, precisó el ex Cónsul General de México en Los Ángeles California.