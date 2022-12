$!José desgastó su vista como soldador y ahora sobrevive con música de Pedro Infante

Durante buena parte de su vida, José Juárez Vázquez se dedicó a la herrería, sin embargo, desde el 2013 comenzó a ganarse el sustento cantando canciones de Pedro Infante en el monumento al cantautor mexicano en Olas Altas, en Mazatlán.

José siempre trae una bocina de color azul colgada al cuello, lleva unos lentes negros y un sombrero que lo protege del sol. Canta los temas de Pedro Infante, aunque reconoce que a veces también entona música de otros intérpretes mexicanos tradicionales.

“Yo soy de Durango, vengo en diciembre, a finales del mes me voy, y regreso hasta el Carnaval temporalmente. Vengo por temporadas, ya tengo desde el 2013 para acá... canto de Pedro Infante, de Javier Solís, José Alfredo Jiménez, Joan Sebastián”, comparte.

Él no es de Mazatlán, y su vida en el puerto es un tanto precaria, renta un cuarto solo para dormir en él, señala que en varias ocasiones lo han robado, pero de igual manera, reconoce que ama Mazatlán y cantar para la gente.

“Ahorita me estoy quedando ahí por ‘los monos bichis’, ahí me cobran 100 pesos un cuartito ahí, pero no puedo dejar nada seguro ahí, llego, pago y me quedo ahí, me duermo, y al otro día tengo que sacar mis maletas”, menciona.