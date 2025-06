Joven española denuncia omisión de autoridades de Mazatlán tras sufrir accidente

Tras haber sido atropellada por un scooter eléctrico en la ciclovía del Malecón de Mazatlán, la joven española Shuyein Sáenz alzó la voz para denunciar la omisión por parte de autoridades locales y hacer un llamado a la regulación para el uso de estos vehículos.

A tres días de haber vivido este accidente, Shuyein Sáenz acudió a la Agencia del Ministerio Público de lo Penal Especializada de Mazatlán, para presentar de manera formal una denuncia de este percance.

La joven española, quien reside en el puerto desde hace poco más de 3 años, señaló que mediante esta denuncia busca obtener una respuesta ante la falta de atención por parte de autoridades con respecto al incidente.

“Yo lo que echo en falta es que las autoridades, que se supone deben de hacerte sentir segura en tu ciudad, fallaron. En el hospital nadie llegó. Lo que yo quiero es que me den explicaciones las autoridades”, comentó.

“No sé cómo funciona en México, pero en España no te abandona la policía. Toman tu declaración, están contigo, tengas o no la razón y al día de hoy, no he recibido ningún tipo de atención”, añadió.

Sáenz comentó que al no tener ningún tipo de acercamiento por parte de la autoridad, tomó cartas en el asunto y acudió al Ministerio Público a hacer la denuncia y dar su versión de los hechos.

Al presentar su denuncia formal, Sáenz fue informada de ser la primera persona en Mazatlán en denunciar un incidente de este tipo, situación que le sorprendió debido a que, a través de sus redes sociales, ha recibido una gran cantidad de mensajes de otras personas contando experiencias similares.

“Me quedé impactada, porque la cantidad de mensajes que he recibido de ‘a mi abuela, a mi mamá, a mí me han atropellado’ son muchos, pero nadie denuncia. Necesitamos denunciar, para que se haga eco y para que esto cambie”, señaló.

Es por eso, que Sáenz se motivó aún más para hacer de su caso un precedente para que el sistema ofrezca una respuesta actuando y protegiendo a la ciudadanía, sin importar nacionalidad.

“Quiero que esto sea un precedente. Nadie se merece pasar por lo que yo he pasado y tengo suerte de haber estado acompañada por mi gente, pero imagínate. Yo no soy de aquí, le pasa a cualquier persona ¿y qué? No es justo”, dijo.

Shuyein Sáenz también criticó la falta de seguimiento posterior al accidente, pues además de que ningún oficial se presentará a recoger su versión de los hechos, aún desconoce quién fue el responsable ni si enfrentará consecuencias legales.

“Yo ya no espero nada, porque luego hablan de que es por el dinero, pero a estas alturas, me da igual, lo que no quisiera es que alguien pase por el trauma y angustia que estoy pasando”.

Un llamado urgente para la regulación

El caso de Shuyein Sáenz se ha convertido en un foco indicador con respecto a una problemática a la que antes no se le había prestado atención, siendo el uso de scooters eléctricos en zonas peatonales y ciclovías.

Uno de los principales problemas al respecto, es la poca regulación que se tiene para estos vehículos, sobre todo por empresas de renta turística las cuales no tienen una supervisión a quienes le rentan estos vehículos.

La patinadora expresó no estar buscando la prohibición del uso de estos vehículos o su renta, sino más bien implementar una regularización que establezcan límites de velocidad, edad para su conducción y supervisión.

“Yo no estoy diciendo que quiten los scooters. Es un trabajo y no quiero dejar a gente sin trabajo, pero hay que regular, no puede ser que vayan a velocidades que alcanzan hasta los 45 kilómetros por hora”, declaró Sáenz.

“Además, en una ciclovía, donde recuerdo hay tramos para peatones. He visto a niños que no alcanzan el manubrio, ¿cómo es posible que van enganchados al scooter en la ciclovía? Es un peligro”, añadió.

Shuyein Sáenz indicó que no se debe esperar a que suceda una tragedia mayor para que se tomen cartas en el asunto por parte de las autoridades.

Ante este caso, el Oficial Mayor de Mazatlán, Ángel Fernando Arballo Quintero expresó que actualmente existe un reglamento con respecto a la velocidad que pueden alcanzar los scooters eléctricos en renta, que no debe superar los 20 o 30 kilómetros por hora.

“Hay un acuerdo con ellos en coordinación con nosotros, pero le corresponde más a Protección Civil y Tránsito Municipal, donde la velocidad la bajaran, porque pueden alcanzar hasta 60 u 80 (kilómetros por hora), donde le bajaran la velocidad, creo que esta entre 30 y 20”, expresó Arballo Quintero.

Así mismo, reiteró que se buscará tener una reunión lo más pronto posible con los negocios de renta de scooters de Mazatlán para fortalecer el operativo de regularización.

El Oficial Mayor informó que Mazatlán cuenta con un total de 15 puntos de renta de scooters eléctricos en toda la ciudad, desde la Zona Dorada hasta Olas Altas, a lo largo del Malecón, con un aproximado de 80 vehículos.

En su más reciente acercamiento, Arballo Quintero destacó que se les invitó a cumplir con la reglamentación adecuada como los límites de velocidad, uso de equipo protector y chaleco reflejante.

En lo que respecta a la renta de estos vehículos a personas que hayan ingerido bebidas alcohólicas o menores de edad, el funcionario señaló que es un tema que corresponde más a Tránsito Municipal y Protección Civil.