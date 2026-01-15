Joven estudiante del Cobaes denuncia acto de discriminación en plantel de Mazatlán

Un estudiante de Cobaes en Mazatlán interpuso una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por lo consideró un acto de discriminación en el plantel.

Al joven le prohibieron ingresar al plantel por teñirse el cabello rosa y presentó la queja ante la oficina de la CEDH en Mazatlán.

El visitador Érick Tiznado informó que esta denuncia fue turnada a la directora del Cobaes 35, ubicado cerca del Campestre, para que permitan al alumno regresar a clases porque estaban violentando su derecho humano a la educación.

Enero inició con tres quejas formales, enumerando la del joven preparatoriano valiente que más le llamó la atención, porque está fundada en el tema de la libertad de las personas de cómo vestirse y llevar su vida.

“Un caso de un joven de una preparatoria del Cobaes está denunciando que el día lunes al presentarse a clases, la directora no le dejó pasar porque llevaba su pelo pintado de rosa. Entonces él está presentando una queja basada en el tema de la discriminación porque estamos en otros tiempos. Ya el tema de la libertad de las personas de cómo vestirse, de cómo llevar a cabo su vida es decisión de ella”.

Lo positivo, expuso, fue que tras la valentía del joven que interpuso la denuncia el martes fue enviado el requerimiento de la medida cautelar para que durante las 24 horas siguientes retiraran la medida discriminatoria y ya le permitieron el regreso a clases.

“Afortunadamente hubo un diálogo eficaz del estudiante con directivos de la escuela tras la medida cautelar que enviamos. Pero afortunadamente el joven ya está estudiando en la escuela y no se le está limitando el derecho”, destacó Tiznado.

Explicó que el estudiar es un derecho humano básico y que si realmente pasó el hecho por la causa que dijo el quejoso de haberlo excluido por su apariencia.

El estudiante le comentó la intención de volvérselo a teñir pero por el tema económico no alcanzó hacerlo antes del regreso a clases.

El defensor de los derechos humanos dijo que en enero están acudiendo a pedir asesoría en dos temas más, como una queja por una supuesta golpiza contra un detenido por las fuerzas federales.

Y la tercera denuncia provino de un arquitecto contra el actual director de Planeación y desarrollo sustentable que al parecer le está negando realizar un trámite como Director Responsable de Obra por un tema personal de un proceso administrativo, y que por eso está perdiendo trabajo.