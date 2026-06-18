Joven sinaloense lleva búsqueda de desaparecidos a Infomatrix con plataforma de IA

Las personas desaparecidas en Sinaloa recibieron visibilizaión en la competencia Infomatrix Iberoamérica a través de una plataforma de IA propuesta por Karen Guadalupe Tapia Torres, con el fin de identificar prendas forenses.

La estudiante de Informática en la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán desarrolló su proyecto ante la preocupación por las alarmantes cifras de desaparecidos y los largos procesos de búsqueda que atraviesan las madres buscadoras, con desgaste físico y emocional.

Su vocación por la investigación, la ciencia y la disposición de la tecnología, la llevó a exponer el sistema de “Memoria Esmeralda”, basado en la Inteligencia Artificial para automatizar la clasificación visual de las prendas forenses y la gestión de datos generados a través de un interfaz para agilizar el proceso para identificarlas, ya clasificadas de manera virtual.

La joven forma parte de la delegación de estudiantes sinaloenses que participan en Infomatrix Iberoamerica 2026, y en febrero pasado, en Mazatlán, presentó el proyecto en apoyo a las miles de madres buscadoras de la entidad y del País entero.

“Les comentaba a otras personas, el punto del proyecto sí es ayudar, sí es optimizar el proceso, pero también es darle visibilidad al tema. Como sociedad, creo que le debemos mucho a a las madres, a los colectivos, y entre más visibilidad le demos es mucho mejor. Incluso en el software tenemos un apartado de pistas anónimas para que la sociedad en general pueda hacerles llegar información sin temer que vayan a ser señalados o identificados”, agregó en entrevista para Noroeste.

El proyecto en desarrollo data de agosto de 2025 a la fecha y fue expuesto ante jueces de diversas partes del mundo que evalúen 210 proyectos de nueve países, dentro del encuentro científico y tecnológico que se desarrolla esta semana en San Luis Potosí.

Se trata de uno de los eventos más importantes de ciencia y tecnologia latinoamericano, y este tema no había sido integrado a este tipo de propuestas por lo sensible que es y que en México existen colectivos que día a día salen en busca de prendas o artículos personales que pueden identificarse y relacionarse con sus familiares desaparecidos, explicó Karen Guadalupe.

El modelo contempla una red neuronal convolusional para la calificación de patrones dentro de imágenes forenses y consta de cuatro etapas: preprocesamiento de datos, aumento de datos, la implementación y modulación del modelo y su posterior a la integración del interfaz de usuario. Posteriormente serán redimensionados y etiquetados dentro de un ecosistema de Python.

Los jueces, señaló la joven, se mostraron impactados por el tema de los desaparecidos, que está siendo abordado para apoyar a este segmento de la sociedad que cada vez crece más en la entidad sinaloense.

“Es un área en la que no se había empleado la tecnología y mucho menos la Inteligencia Artificial, pero sí le auguran muy buenos resultados. Afortunadamente tenemos una buena exactitud de reconocimiento de prendas forenses, es del 99.02 por ciento, y pues me han solicitado mucho el proyecto y sobre todo por darle visibilidad al tema”, puntualizó.

Con #HastaEncontrales, la recién egresada de Ingeniería en Informática citó que la idea le surge del caso de Esmeralda Castillo, hija de José Luis Castillo desaparecida en Ciudad Juárez, Chihuahua en 2009.

Desde entonces, el padre de Esmeralda ha emprendido una búsqueda para encontrar algún indicio y saber qué sucedió con ella.

“Él en forma pacífica arroja brillitos color rosa porque dice que estos brillitos cuando van cayendo es como la luz en la oscuridad y es una esperanza. Le recuerda a su hija. Entonces, cuando yo conozco esta historia, pasa lo del Rancho Izaguirre (en Jalisco), como que todo converge. En el Rancho Izaguirre estaba el rumor de que podía existir una mochila muy parecida a la que había llevado Esmeralda el día que desapareció. Don José Luis Castillo tuvo que ver mil 034 prendas para finalmente decir que lamentablemente la mochila no era de su hija”, narró.

La joven apuntó que algunos colectivos de buscadoras de Mazatlán ya conocen de este modelo de búsqueda de prendas forenses, sin embargo, ahorita la carga de los grupos locales es mucha a raíz de todo lo que está pasando con las fosas de Concordia y que requiere solo subirlo a la plataforma para empezar a alimentarlo.

“Ahorita lo único que hace falta para el proyecto es hacerle un hosting, que es para tenerlo ya en línea en Internet. Los dominios ya están comprados y todo lo demás ya está resuelto. Nada más es hacerlo público para que los colectivos puedan darse de alta”, explicó.

Con 27 años, Karen Guadalupe pidió ayuda a las autoridades para concluir el desarrollo del software o a quien le interese apoyar a estos grupos vulnerables que todos los días viven largas jornadas tratando de encontrar algún pedacito de tela o artículos en cada cuerpo encontrado.

Para este proyecto, la joven profesionista contó con el apoyo del asesor Héctor Escobar Cuevas, docente de la UAS campus Mazatlán.