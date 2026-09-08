$!Jóvenes mazatlecos colocan a ‘Pronos’ entre los cinco finalistas del Radical Innovation Summit 2026

Para Simon Lacy, cofundador y director general de Pronos, llegar a esta instancia representa un respaldo al potencial del proyecto y a su propuesta de adaptar al mercado mexicano una tecnología que ya opera en otros países.

Por tal motivo, para sus fundadores, alcanzar esta instancia no solamente representa un reconocimiento al potencial de su plataforma, sino también una oportunidad para demostrar que desde Mazatlán pueden desarrollarse proyectos capaces de competir en escenarios nacionales e internacionales.

La propuesta de Lacy y Madero superó las diferentes etapas de evaluación del encuentro, enfocado en impulsar proyectos tecnológicos e innovadores de México y otros países de América Latina, hasta colocarse entre las iniciativas mejor evaluadas de la edición 2026.

Con apenas cinco meses de desarrollo, Pronos, la startup fundada por los jóvenes mazatlecos Simon Lacy y Francisco Madero, avanzó a la gran final del Radical Innovation Summit 2026 y se convirtió en la única representante de Sinaloa entre los cinco proyectos seleccionados.

“Los dos somos mazatlecos y estamos muy felices de poder representar no solamente a Mazatlán, sino también a Sinaloa en un evento de esta talla. Nos da muchísimo gusto el reconocimiento por el proyecto y por la tecnología que estamos trayendo a México”, comentó.

“Es una tecnología que ya se utiliza fuera del país, sobre todo en Estados Unidos, y representa un mercado de miles de millones de dólares, el cual, simplemente nadie la había traído a México de esta manera”, agregó.

El joven empresario señaló que este logro cobra un significado especial ante la situación que atraviesa Sinaloa, pues considera que el llegar a estas instancias con proyectos como Pronos, pueden contribuir a mostrar una imagen diferente de la entidad y recuperar el ánimo entre sus habitantes.

“Es un orgullo levantar la bandera de Sinaloa. Los sinaloenses estamos atravesando una época muy difícil y nosotros intentamos levantar un poco la moral y darle esperanza a la gente y queremos mostrar que de Sinaloa también pueden salir cosas buenas y que podemos aportar de otra manera al país”, declaró.

Lacy aseguró que han recibido mensajes de personas interesadas en conocer el resultado de la competencia y que consideran el avance del proyecto como un motivo para sentirse orgullosas de Mazatlán y Sinaloa.

En este sentido, el pase a la final también resulta significativo por el poco tiempo de existencia de la startup, ya que, mientras algunos de los proyectos participantes comenzaron a desarrollarse entre 2020 y 2022, Pronos tiene apenas cinco meses de trabajo.

“El hecho de recibir este reconocimiento nacional e internacional dentro de la tecnología y la innovación nos da mucha felicidad y seguridad de que lo que estamos construyendo va por el camino correcto”, dijo.

Presentarán el proyecto ante fondos de inversión

La final del Radical Innovation Summit 2026 se realizará este jueves 10 de septiembre en la Universidad de la Libertad, en la Ciudad de México, donde los cinco equipos seleccionados presentarán sus propuestas ante cientos de asistentes.

El jurado estará integrado por Cristóbal Perdomo, de Wollef Capital, Luis Enríquez, de Nazca Ventures, Pedro López Sela, de FrissOn Capital y Laetitia Marcadé, de Dalus Capital, en un programa donde también se contempla la participación de especialistas vinculados con OpenAI, Google, 500 Global LATAM y Grupo Salinas.

Aunque la competencia ofrece una bolsa conjunta de 150 mil pesos para los tres primeros lugares, Lacy explicó que el principal objetivo de Pronos es recibir retroalimentación y relacionarse con líderes de la innovación y representantes de fondos de inversión.

“Más allá del premio en efectivo, vamos para aprender qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué está buscando la gente y cómo está reaccionando a esta tecnología”, señaló.

“Lo más importante es conectar con otros líderes de la innovación tecnológica de México y Latinoamérica, comenzar a darnos a conocer y crear relaciones con organizaciones que puedan ayudarnos a impulsar esta tecnología”, añadió.

¿En qué consiste Pronos?

Simon Lacy explicó que Pronos desarrolla una plataforma de mercados de predicción diseñada para operar en México y en pesos mexicanos, en la cual los usuarios pueden pronosticar el resultado de acontecimientos relacionados con política, economía, tipo de cambio, deportes, entretenimiento y otros asuntos de interés público.

De esta forma, señaló que la plataforma reúne las expectativas de los participantes y las convierte en un porcentaje que representa la probabilidad que el propio mercado asigna a cada resultado.

“El valor que trae es muchísimo más grande. La gente puede predecir el precio del tomate o de la tortilla dentro de un mes, quién será el siguiente presidente, cuál será el valor de la gasolina o si el peso bajará de cierto precio frente al dólar”, explicó.

Según Lacy, estos datos pueden servir como un elemento adicional para que productores, comerciantes, empresas y ciudadanos tomen decisiones.

Al ingresar a la plataforma, los usuarios pueden consultar los mercados disponibles y observar la probabilidad de que cada acontecimiento suceda o no, donde las cifras cambian de acuerdo con la participación y las posiciones adoptadas por la comunidad.

“No existe una fórmula mágica, se trata de cuánto dinero hay de un lado y cuánto del otro. De esa manera se genera la estadística o la probabilidad de que algo suceda”, mencionó.

Lacy dio a conocer que la primera versión pública de Pronos ya está en funcionamiento, aunque actualmente opera sin dinero real, por lo que los usuarios reciben puntos al registrarse, participar o invitar a otras personas y compiten en torneos de dos semanas por premios entregados por la empresa.

De acuerdo con el cofundador, los mercados que han generado mayor participación están relacionados con entretenimiento, economía, finanzas, deportes y política nacional.

Asimismo, mencionó que la plataforma que permitiría realizar operaciones con dinero continúa en desarrollo y dicho proyecto contempla que los usuarios puedan depositar recursos mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y disponer de créditos dentro de su cuenta.

Pronos está construida sobre tecnología blockchain, sector en el que Lacy aseguró tener más de cinco años de experiencia profesional.

Lacy es ingeniero mecánico y se desempeña como director general de la compañía, mientras que Francisco Madero estudió Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica en el Tecnológico de Monterrey y ocupa la dirección de Tecnología.

Aunque los usuarios podrán colocar recursos en función de un resultado, Lacy sostuvo que existen diferencias entre Pronos y las casas de apuestas tradicionales, al explicar que en un casino las personas apuestan contra la propia empresa, mientras que en un mercado de predicción las operaciones se realizan entre los participantes.

“Cuando pronosticas dentro de Pronos estás poniendo tu dinero frente a las posiciones de otras personas, no en contra de nosotros. A nosotros no nos beneficia ni nos perjudica quién gane o cuál sea el resultado final”, manifestó.

También destacó la transparencia de la plataforma, pues los usuarios podrían consultar las actividades de las cuentas, los mercados en los que participan y sus resultados anteriores.

En este sentido, para prevenir posibles manipulaciones o el uso de información privilegiada, la empresa contempla verificar la identidad de los usuarios y conservar un registro de las operaciones.

Pronos busca una ronda de inversión por 750 mil dólares para concluir el desarrollo de la plataforma y atender los requerimientos legales, fiscales y financieros necesarios para operar con dinero en México.

Lacy reconoció que la regulación mexicana todavía no establece con claridad cómo deben funcionar tecnologías de este tipo, por lo que el equipo pretende trabajar de manera cercana con las autoridades.

“Una de nuestras metas es estar completamente regulados y trabajar lo más cerca posible con el Gobierno mexicano, para que no nos consideren una amenaza y vean toda la oportunidad que estamos creando”, dijo.

De esta forma, con su participación en la final del Radical Innovation Summit, los fundadores buscarán acercarse a posibles inversionistas, fortalecer su modelo y posicionar desde Mazatlán una plataforma creada específicamente para el mercado mexicano.

“Queremos que la gente nos conozca y sepa que estamos aquí para construir algo y que no vamos a ir a ningún lugar. Para nosotros representa una oportunidad de poner en alto a Mazatlán y a Sinaloa”, puntualizó.