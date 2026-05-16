$!Jóvenes reflexionan sobre violencia y memoria en homenaje a Javier Valdez

MAZATLÁN._ Como un espacio de reflexión donde jóvenes activistas, artistas y participantes de distintos movimientos sociales compartieron experiencias y perspectivas sobre la violencia, se llevó a cabo el conversatorio “Javier Valdez y la violencia en Sinaloa: Una mirada desde lxs jóvenes”, dentro del marco del noveno aniversario del asesinato del periodista sinaloense.

Exponiendo desde sus respectivas trincheras el trabajo que realizan en temas relacionados a derechos humanos, memoria, infancias y acompañamiento social, le dieron vida a esta actividad América Armenta, Claudia García, Gabriel Alatorre, Rita Tirado, Misael Reyes, Paulina Nava y la hija del de Javier, Tania Valdez.

Durante el evento, Tania Valdez comentó que el objetivo del conversatorio fue el de visibilizar el trabajo que realizan los jóvenes desde distintos espacios, donde muchas veces no cuentan con el respaldo institucional y enfrentan dificultades para ser escuchados.

“Quisimos proyectar el trabajo que se está realizando desde diferentes puntos de vista de estos jóvenes, que en realidad han hecho las cosas tocando puertas y trabajando a vuelta de rueda”, comentó.

“La vida nos juntó en estas diferentes luchas de justicia y exigencias de justicia. Hay gente muy talentosa y jóvenes que vale la pena escuchar porque han hecho mucho más que las autoridades”.