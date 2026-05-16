$!Jóvenes reflexionan sobre violencia y memoria en homenaje a Javier Valdez

MAZATLÁN._ Como un espacio de reflexión donde jóvenes activistas, artistas y participantes de distintos movimientos sociales compartieron experiencias y perspectivas sobre la violencia, se llevó a cabo el conversatorio “Javier Valdez y la violencia en Sinaloa: Una mirada desde lxs jóvenes”, dentro del marco del noveno aniversario del asesinato del periodista sinaloense.
Exponiendo desde sus respectivas trincheras el trabajo que realizan en temas relacionados a derechos humanos, memoria, infancias y acompañamiento social, le dieron vida a esta actividad América Armenta, Claudia García, Gabriel Alatorre, Rita Tirado, Misael Reyes, Paulina Nava y la hija del de Javier, Tania Valdez.
Durante el evento, Tania Valdez comentó que el objetivo del conversatorio fue el de visibilizar el trabajo que realizan los jóvenes desde distintos espacios, donde muchas veces no cuentan con el respaldo institucional y enfrentan dificultades para ser escuchados.
“Quisimos proyectar el trabajo que se está realizando desde diferentes puntos de vista de estos jóvenes, que en realidad han hecho las cosas tocando puertas y trabajando a vuelta de rueda”, comentó.
“La vida nos juntó en estas diferentes luchas de justicia y exigencias de justicia. Hay gente muy talentosa y jóvenes que vale la pena escuchar porque han hecho mucho más que las autoridades”.
Mencionó que, para ella, es importante abrir espacios donde las nuevas generaciones pudieran compartir sus proyectos y preocupaciones, al considerar que muchos de estos jóvenes han realizado labores importantes para la sociedad, incluso en ocasiones más allá de lo que hacen las propias autoridades.
Asimismo, recordó que su padre mantenía un fuerte interés por las infancias y por generar condiciones para que niñas y niños pudieran desarrollarse libremente y elegir el rumbo de sus vidas.
“Mi papá apoyaba mucho estas cuestiones y se preocupaba mucho por las infancias, él creía mucho en una infancia feliz, en que los niños tuvieran la posibilidad de escoger el rumbo de lo que realmente querían hacer”, declaró.
Fue una manera de seguir preservando lo que él buscaba, pues son jóvenes que no se dejan, que no se callan, cómo él lo hacía”.
Durante el diálogo, se resaltó la importancia de que sean jóvenes quienes encabecen este tipo de iniciativas y movimientos sociales, en medio de un contexto marcado por la violencia y las exigencias de justicia en Sinaloa.
Razón por la que Tania Valdez reconoció el respaldo de colectivos y asociaciones que han acompañado a su familia durante los últimos años, pero insistió en la necesidad de abrir más plataformas para las nuevas generaciones.
“Estoy muy agradecida con todas las asociaciones que nos han apoyado todos estos nueve años. Es importante darles este tipo de plataformas porque muchas veces no se les escucha y esta ventana de posibilidades para ellos también es una manera de decirnos que no estamos solos”, dijo.
De esta forma, el conversatorio se desarrolló como un espacio de memoria, reflexión y participación juvenil, retomando el legado periodístico y humano que dejó Javier Valdez, reconociendo su trabajo en la cobertura periodística y en la defensa por los derechos humanos en Sinaloa.
“Vamos juntos en esta lucha, cada quien desde su trinchera, pero caminando al mismo tiempo”, puntualizó la hija del periodista.