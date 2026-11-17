MAZATLÁN._ El Gobierno Municipal llevó el programa Jóvenes Unen al Barrio al fraccionamiento La Foresta, con actividades que promueven la inclusión y participación de las juventudes en sus comunidades. Durante la jornada también se entregaron playeras enviadas por la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, para las y los participantes. Durante la actividad, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, reconoció el papel de las y los jóvenes en la transformación de Mazatlán.







“Cuando se habla de juventud, muchos hablan de futuro. Yo les quiero hablar de presente, porque ustedes no son el mañana de Mazatlán, son el hoy. Ustedes ya son la fuerza que mueve y fortalece la política social de atención a las causas para la construcción de paz. ¿Y ustedes dirán, cuál es esa política de atención a las causas? Nuestra presidenta de la República, que justamente cree en ustedes, cree en los jóvenes, dice, primero hay que fortalecer la educación, la cultura y el deporte en nuestras niñas, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, porque así sembramos la cultura de paz”.







Por su parte, Beatriz Adriana Olivares Pinal, responsable nacional del programa Jóvenes Unen al Barrio, agradeció a Estrella Palacios el respaldo y la coordinación para impulsar las actividades en Mazatlán. También reconoció el trabajo de los equipos que participan en su implementación y destacó que esta estrategia brinda oportunidades a jóvenes que, por distintas circunstancias, no han podido continuar sus estudios o acceder a un empleo.







