MAZATLÁN._ Llegados los tiempos electorales y si le tocara abanderar el Frente Amplio por México, sería con los colores del Partido Sinaloense, así lo anunció Juan Alfonso Mejía López, ex Secretario de Educación de Sinaloa.

“Hay que decirlo de manera también clara, hay que ir por el PAS; llegados los tiempos, si me toca abanderar la causa de la alianza, yo propongo que tenemos que ir por el Partido Sinaloense y evidentemente con los partidos que forman parte de esta alianza con los que no he dejado de conversar”, declaró Mejía López.

Tener alternativa para la ciudadanía es muy importante por esa razón, dijo, ha tenido acercamiento con el PAS y con el resto de los partidos de la alianza, de los cuales destacó las cualidades con las que comulga.

“Comulgo con la parte de los principios del PAN, pero también comulgo con la agenda progresista que tiene el PRD y también comulgo de manera muy específica con la parte social que tiene el PRI y el PAS me aparece que le da el enfoque local para buscar equilibrios locales”, dijo.

Su intención no solo es aspirar a ser candidato, sino buscar una alianza robusta que les garantice el triunfo en las urnas y para eso debe incluirse al PAS en la fórmula, afirmó el ex secretario de Educación.

Sobre su reciente visita a las Oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, señaló que solo atendió una invitación que le extendió el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, además de ser una manera de refrendar su interés por la candidatura.

“Me hablaron simplemente para decirme, Marko, el presidente muy generosamente me dijo ‘vente, vamos a platicar sobre esto que he estado leyendo, sobre esto que se ha conversado de manera informal, quiero hacerte la invitación puntual’, y entonces yo dije ‘sale, vámonos’”, contó.

Dijo desconocer que en esta reunión también estarían presentes el empresario Guillermo Romero y el Regidor Martín Pérez, solo sabía que estaría la dirigente estatal del partido, Roxana Rubio Valdez, quien también fue convocada por Marko Cortés.

Juan Alfonso dijo estar agradecido con los partidos por su generosidad, sin embargo afirmó que sigue sin tener militancia y no está pensando en adquirir alguna, aún cuando se ve como representante del PAS, pues lo único que lo mueve es tener causa y no los colores de estos grupos políticos.

“Sigo teniendo causa, que significa eso, pues que a mi lo que no me gusta es que sean intereses particulares, de muy poquitos, de los de siempre, los que quieran apoderarse de nuestra ciudad, eso es lo que yo quiero cortarle a la competencia”.

“Yo soy un profesor de la universidad, no pertenezco a ningún partido político, no tengo negocios, no soy socio de ninguna empresa, así es que como me vean entrar, si los ciudadanos en su momento lo deciden, así me verán salir”, precisó.

La carrera por la Alcaldía

Al ser cuestionado sobre la presencia de Guillermo Romero en la reunión con Mark Cortés, Mejía López afirmó que es un tema que se le debe cuestionar directamente al empresario y que esa polémica foto lo único que muestra es que cada vez son más, pero él sigue firme en sus convicciones.

“Yo creo que es muy importante para los mazatlecos recuperar nuestra ciudad,... insisto, debemos de presentar nuestras hojas de vida, demostrar de manera clara si eres una alternativa, este es un tema de identidad y aquí sigo, con los mismos”, mencionó.

En el tema de la acusación que hizo el pasado 22 de septiembre Armando Zamora, en donde aseguró que Juan Alfonso dijo tener la venia del PAN para ser el candidato a la alcaldía, dijo que eso no era real, pero estaba agradecido con todos aquellos que hablaran de él y le hicieran propaganda.

Comentó que actualmente no existe el piso parejo y está entrando con la conciencia de que el panorama no es sencillo, además de considerar que aún faltan muchas fotos por aparecer con los rostros de los aspirantes.

A pregunta expresa sobre qué pasaría si la candidata fuera una mujer, expresó que el género no garantiza el que tan competente o apto para el puesto con la frase “las faldas en ocasiones, también esconden frivolidades” y argumentó que para ser alternativa no se deben esconder frivolidades ni historias del pasado.

“El tema de la contienda es otro tema, a menos que haya ‘culebra en el agua’ y entonces todo lo quieran revólver”, dijo Juan Alfonso sobre los señalamientos que se han hecho en contra del PAS en el caso en contra del Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina.