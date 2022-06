Juan Ramón Alfaro, ex titular de la SSPM, ya no trae escoltas ni arma de cargo, asegura nuevo jefe policiaco

El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, ya no cuenta con ningún elemento de escolta ni con arma de cargo tras aprobarse su jubilación, confirmó el encargado de Despacho de la dependencia, Simón Malpica Hernández.

“Guardias de policía ya no tiene, ya se le quitaron todos, ya está jubilado”, continuó Malpica Hernández en entrevista a pregunta expresa de que si como ex titular de dicha corporación Alfaro Gaxiola cuenta con escolta de elementos de esa dependencia.

“Él no tiene ese derecho, no porque ya está jubilado, ya cumplió con su servicio, ya es un ciudadano común, todo Secretario que llega cuando ya cumple su trienio ya se va normal él”.

Añadió que a los ex titulares de la SSPM no se les dan escoltas tras dejar el cargo, nada más a los ex presidentes municipales.

Y si un ex Secretario de Seguridad Pública se siente inseguro, tendría que contratar escoltas por su cuenta o tendría que solicitar apoyo de seguridad en la Fiscalía o en la Secretaría de Seguridad estatal con recursos propios, dijo.

Precisó que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y el Secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, sí pueden tener escoltas de elementos de la SSPM porque son servidores públicos en funciones.