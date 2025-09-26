$!Jubilados de la UAS acusan a Jesús Madueña de exclusión y doble discurso en propuesta financiera

MAZATLÁN._ Una serie de inconformidades ha generado en docentes y administrativos jubilados la presentación de la propuesta de reingeniería financiera por parte del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, quienes acusaron una reunión parcial y excluyente al no haber sido convocados de manera formal al encuentro en Mazatlán.

Como una simulación calificó la presentación de esta propuesta Kyrey Hernández Colunga, trabajadora administrativa jubilada y representante del gremio, quien aseguró que los jubilados no recibieron convocatoria formal para asistir al evento que tuvo lugar este viernes en el Teatro Universitario, sino que se enteraron por terceros.

Hernández Colunga destacó que durante la visita de Madueña Molina al puerto solamente se citó a personal identificado con el respaldo de la reingeniería, excluyendo al sector que más se ve afectado por este esquema.

“En esa reunión no fuimos requeridos, nos enteramos. Aquí requirieron al personal que viene a aplaudir, al personal que viene a apoyar la reingeniería. A pesar del doble discurso que maneja el doctor Madueña en decir que él da la libertad y que respeta y todo eso”, declaró.

“No respeta, porque no está haciendo las invitaciones a todo el personal, está seccionando”.