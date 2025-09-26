$!Jubilados de la UAS acusan a Jesús Madueña de exclusión y doble discurso en propuesta financiera

MAZATLÁN._ Una serie de inconformidades ha generado en docentes y administrativos jubilados la presentación de la propuesta de reingeniería financiera por parte del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, quienes acusaron una reunión parcial y excluyente al no haber sido convocados de manera formal al encuentro en Mazatlán.
Como una simulación calificó la presentación de esta propuesta Kyrey Hernández Colunga, trabajadora administrativa jubilada y representante del gremio, quien aseguró que los jubilados no recibieron convocatoria formal para asistir al evento que tuvo lugar este viernes en el Teatro Universitario, sino que se enteraron por terceros.
Hernández Colunga destacó que durante la visita de Madueña Molina al puerto solamente se citó a personal identificado con el respaldo de la reingeniería, excluyendo al sector que más se ve afectado por este esquema.
“En esa reunión no fuimos requeridos, nos enteramos. Aquí requirieron al personal que viene a aplaudir, al personal que viene a apoyar la reingeniería. A pesar del doble discurso que maneja el doctor Madueña en decir que él da la libertad y que respeta y todo eso”, declaró.
“No respeta, porque no está haciendo las invitaciones a todo el personal, está seccionando”.
La trabajadora jubilada señaló que la inconformidad creció aún más cuando se les prometió el uso de la voz para fijar su postura, pero finalmente ese derecho les fue negado.
“Ahora nos deja más claro su postura. Sabemos que aquí, así como la simulación abunda, abunda el doble discurso. No tenemos miedo a un diálogo ni le tenemos miedo a una plática o debate con él, estamos dispuestos”, dijo.
“No sabemos por qué declinó su idea, porque dijo que me iban a dar el uso de la voz y no lo hizo. No hay reciprocidad”.
Asimismo, Hernández Colunga insistió en que la verdadera raíz de la crisis financiera de la UAS está en que la institución no recibe la llamada “media nacional” por alumno, lo que significa un golpe importante al presupuesto universitario.
“Se supone que si tuviéramos la media nacional, la universidad tuviera una solvencia económica. Pero no sé por qué en vez de gestionar eso, optan por cambiar prestaciones y quitarle dinero al personal. Engañan a los trabajadores diciéndoles que no tenían derecho y que ahora sí”, comentó.
Hernández Colunga mencionó que, en otras ocasiones, la comunidad universitaria fue movilizada para respaldar al Rector en procesos judiciales, mientras que ahora no se hace lo mismo para exigir los recursos que realmente necesita la institución.
“¿Por qué sacó a los alumnos a las calles para defender a Madueña con carpetas de investigación, y ahora que lo amerita la situación, no sacan a las personas para defender la media nacional?”, señaló.
Además, expresó que las autoridades universitarias manipulan la información con respecto a los contratos colectivos de trabajo, asegurando que el vigente es del 2002 y no el del 2016 que menciona el Rector, el cual fue rechazado.
Finalmente, Hernández Colunga externó que el gremio de jubilados continuará con su postura de rechazo a la reingeniería financiera y que participará en el proceso de votación programado para el próximo 10 de octubre.
“Vamos a esperar la lucha, vamos a acudir a hacer lo pertinente y vamos a seguir en nuestra lucha”, puntualizó.