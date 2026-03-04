$!Jubilados de Sinaloa arman un Frente Antiimperialista ante intervenciones de Estados Unidos

El nuevo Frente Antiimperialista de Sinaloa integrado por la Asociación Civil de Jubilados y Pensionados fue presentado esta mañana por sus representantes de Mazatlán.

La intención es manifestarse contra acciones del Presidente Donald Trump que atentan contra la soberanía de México y de otros países.

La Asociación Civil de Jubilados y Pensionados “Profesor Elpidio Gómez Gastro”, anunció la integración en Sinaloa de un Frente Antiimperialista contra las intervenciones de Estados Unidos.

Los integrantes del nuevo colectivo de defensa, explicaron que se están sumando al movimiento antiimperialista que se gestó por todo el mundo, luego de los recientes hechos internacionales como la supuesta privación de la libertad del ex Presidente de Venezuela Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Se dijo que en México no nada más se ha solidarizado con las luchas de Venezuela, sino de los pueblos de Palestina e Irán, amenazados por la política conquistadora para apropiarse de los recursos naturales por parte del imperialismo estadounidense y que de ser posible se van a movilizar a nivel nacional.

Además de llamar a constituir en Mazatlán un comité del Frente Antiimperialista de Sinaloa para coordinar acciones con la dirección nacional, para que el día 26 de marzo, cuando fue llamado a comparecer el Presidente Nicolás Maduro y su esposa ante los tribunales estadounidenses, que mediante una jornada nacional en solidaridad con la lucha del pueblo venezolano en voz de Guillermo Moreno López, vicepresidente del comité ejecutivo nacional.

El inicio del colectivo, particularmente en Sinaloa, Culiacán y Mazatlán, se reiteró es para solidarizarse con los pueblos de Palestina, Gaza e Irán y con el de Venezuela, después de aquel 3 de enero cuando fue detenido el Presidente de ese país, así como se han levantado comités de solidaridad frentes antiimperialistas en México por supuestas amenazas de intervenciones por el tema del combate al narcotráfico.